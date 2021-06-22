Женщина, которая родила 10 детей за один раз, оказалась в психиатрической больнице

Адвокат женщины требует освобождения подзащитной через суд.

Жительница ЮАР Госиаме Ситхоле, которая ранее утверждала, что родила 10 детей за один раз, попала в психиатрическую больницу.

Как пишет издание nypost.com, адвокат женщины уверена, что ее подзащитную удерживают в больнице насильно.

Адвокат Ситхоле также сообщила, что она собирается добиваться ее освобождения через суд. По словам подзащитной, персонал больницы плохо с ней обходится: на нее кричали и даже надели наручники.

В то же время отец детей Тебохо Цотеци, с момента отъезда Ситхоле в роддом, ни разу не видел ни ее, ни новорожденных. Он обзвонил несколько больниц, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения 10 детей за один раз.

После заявления Цотеци о том, что Ситхоле врет о существовании детей, 17 июня ее задержала полиция в доме родственника.

Сотрудники полиции отвезли женщину в психиатрическую больницу для проведения обследования.

"Я буду продолжать держать в тайне местонахождение детей. Никто не заставит меня рассказать, где они", — заявила она.

Ранее сообщалось, что Госиаме Тамара Ситхоле родила 10 детей на 29 неделе беременности. В начале года УЗИ показывало женщине, что у нее будет всего 6 детей, следующее УЗИ показало 8 детей, но она родила 7 мальчиков и 3 девочки.

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