Женщина, которой впервые в мире сделали пересадку лица: трагическая история Изабель Динуар

Женщина, которой удалось получить первую в мире трансплантацию лица, трагически пострадала от последствий своей революционной операции.

Об этом пишет ladbible.com.

Изабель Динуар из Франции получила ужасные травмы, когда в 2005 году ее любимый питомец лабрадор разодрал большую часть ее нижней части лица.

Инцидент произошел после того, как у Изабель случилась передозировка таблетками при попытке самоубийства. Собака, очевидно, нашла ее без сознания и в отчаянной попытке разбудить ее грызла ей лицо. Когда мама двоих детей очнулась, она не могла поверить тому, что увидела в зеркале. Она потеряла губы, подбородок и большую часть носа.

"Я даже представить себе не могла, что это было мое лицо, или моя кровь, или, что собака сжевала мое лицо", — рассказала она BBC в 2012 году.

Изабель срочно доставили в больницу, но врачи сказали, что ее травмы слишком серьезные и сложные, чтобы их можно было вылечить стандартными методами реконструкции лица. Единственным вариантом была полная трансплантация лица, но эта процедура никогда раньше не проводилась из-за затруднений с соединением носа и рта. Несмотря на все, операция прошла хорошо.

"С момента, как я впервые увидела себя в зеркале после операции, я поняла, что это победа. Из-за всех повязок это выглядело не очень хорошо, но у меня был нос, был рот — это было фантастически", — сказала Изабель в интервью BBC. "По глазам медсестер я видела, что это удача".

Изабель Динуар / Фото: Getty Images

Однако ее страдания были далеки от завершения. Сразу после революционной операции ее начали преследовать СМИ и люди, которых она встретила на улице. Она продолжила: "Это было болезненно. Я живу в маленьком городке, поэтому все знали мою историю. Сначала было нелегко. Дети смеялись надо мной, и все говорили: "Смотри, это она, это она".

Она сказала, что это заставило ее чувствовать себя "цирковым животным".

Вдобавок ко всему, тело Изабель начало отвергать ее новое лицо, из-за чего в 2015 году она потеряла "часть своих губ". Ей также приходилось ежедневно принимать иммунодепрессанты, чтобы предотвратить распад лица, что в конечном итоге ослабило ее иммунную систему.

Она умерла от рака в 2016 году в возрасте 49 лет.

Несмотря на трудности, с которыми она столкнулась, операция Изабель стала новаторским моментом трансплантации лица и проложила путь для других пациентов. В 2020 году Джо ДиМео получил первую в мире трансплантацию лица и двух рук после того, как пережил ужасную автокатастрофу, в результате которой он получил ожоги третьей степени 80 процентов своего тела.

После первой в мире успешной попытки операции Джо снова может жить своей жизнью. Он документирует свой путь трансплантации в TikTok, где у него 137 000 подписчиков.

Напомним, певица шокировала, как филлер обезобразил ее лицо. Теперь она носит протез.

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