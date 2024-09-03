Женщина, которую муж накачивал наркотиками и снимал, как незнакомцы насиловали ее, предстала перед судом

Отважная женщина появилась в суде, где ее муж обвиняется в том, что он "накачал" ее наркотиками и позволил десяткам незнакомцев изнасиловать ее, пока она была без сознания.

Об этом сообщает Daily Star.

Предполагаемая жертва, 72-летняя Жизель П., отказалась от анонимности и впервые явилась в суде. 71-летний Доминик П. обвиняется в организации ужасной сети изнасилований, жертвой которых она стала.

Его обвиняют в том, что он через Интернет-форум приглашал десятки мужчин в свой дом в Мазане, коммуне департамента Воклюз в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег на юго-востоке Франции, а затем снимал на видео, как они в течение девяти лет насиловали его жену.

Полиция расследовала 92 случая изнасилований, совершенных 72 предполагаемыми нападающими, 51 из них сейчас находятся под следствием.

Главный подозреваемый ранее работал во французской коммунальной компании EDF. Власти нашли на компьютере Доминика сотни фотографий и видеозаписей изнасилований, на которых его жена без сознания и находится в уязвимом положении.

Жизель / Фото: Getty Images

Расследование также выявило, что Доминик использовал вебсайт coco.fr, ныне закрытый, для вербовки мужчин для участия в нападениях. Позже он признался следователем, что давал жене мощные транквилизаторы, чтобы она оставалась без сознания во время нападений.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Доминик установил строгие правила для мужчин, которые приходили к нему домой, приказав им не пользоваться парфюмерией и табаком, чистить ногти и мыть руки в горячей воде, чтобы не разбудить его жену.

Несмотря на ужасный характер преступлений, судебный процесс проходит публично по просьбе Жизель. Ее адвокат Антуан Камю заявил, что закрытый судебный процесс невозможен, поскольку "именно этого хотели бы ее нападающие".

Жизель с сыном и дочерью в суде / Фото: Getty Images

Доминик также обвиняется в отрицании убийства и изнасилования в 1991 году и попытке изнасилования в 1999 году, в котором он признался после проведения ДНК-теста.

Доминик выразил стыд и признал свои действия, а его адвокат, Беатрис Заварро, описала его поведение как форму зависимости. Ожидается, что судебный процесс, начавшийся 2 сентября, продлится до 20 декабря.

Жизель, не помнящая об издевательствах, сейчас сталкивается с болезненным процессом переживания этих событий в суде. По словам ее адвокатов, судебный процесс будет "ужасным испытанием", поскольку она противостоит преступлениям, совершенным против нее за последнее десятилетие.

Напомним, в Польше женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и на 5 лет попала в плен. Все эти годы ее никто не искал.

Читайте также: