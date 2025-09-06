Женщина, которую "застукали" в объятиях руководителя на концерте Coldplay, разводится с мужем

Бывшая HR-директор целовалась на концерте Coldplay / © dailymail.co.uk

Реклама

52-летняя Кристин Кебот, бывшая HR-директор технологической компании Astronomer, расстается со своим мужем. Женщина попала в скандал с объятиями с руководителем на концерте Coldplay.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Муж Кристин, 60-летний Эндрю Кебот, успешный бизнесмен и генеральный директор компании Privateer Rum.

Реклама

Бывшая жена Джулия, которая была замужем за Эндрю в течение четырех лет, сообщила, что бизнесмена вряд ли огорчит или смутит тот факт, что его третья жена подала на развод при том, что именно он оказался обманутым в отношениях. Бывшая жена после скандала с объятиями на концерте Coldplay позвонила Эндрю, чтобы выразить поддержку, однако в ответ услышала странный ответ.

«Я написала Эндрю сразу после того, как это произошло, и он сказал: „Ее жизнь не имеет ко мне никакого отношения“, и добавил, что они разводятся. Он говорит, что это не имеет к нему никакого отношения, хотя они были замужем и жили в одном доме. Но единственное, что его волнует, это деньги», — отметила Джулия.

Напомним, инцидент произошел на стадионе Gillette под Бостоном, когда камера внезапно остановилась на мило обнимавшейся паре. Увидев себя на большом экране, Кебот и Байрон пытались скрыться от камер.

Фронтмен группы Coldplay, Крис Мартин, с удивлением прокомментировал ситуацию: «Или у них роман, или они просто очень застенчивы».

Реклама

Оба участника инцидента замужем за другими людьми. Кебот состоит в браке с Эндрю Кеботом — CEO компании Privateer Rum. У пары есть дом стоимостью 2,2 миллиона долларов. А Байрон женат на преподавательнице, которую зовут Меган. У них двое детей.