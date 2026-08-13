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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Женщина купила дом и во время ремонта обнаружила ужасную находку: полиция на шесть дней оцепила ее дом

Женщина приобрела частный дом, и в его дворе обнаружили ужасную находку.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Великобритании во время ремонта обнаружили жуткую находку

В Великобритании во время ремонта обнаружили жуткую находку / © Getty Images

Женщина купила дом в Биггин-Хилле, на юге Лондона, в Великобритании. В ходе строительных работ там были обнаружены, предположительно, человеческие кости. На месте работают правоохранительные органы.

Об этом пишет британское издание The Sun.

Как стало известно, строители обнаружили кости в пятницу во время ремонтных работ и обратились в полицию. Полицейские оцепили дом и на шесть дней перекрыли часть улицы.

Информация об обнаружении костей в этом районе была подтверждена полицией.

Представитель полиции заявил: «Расследование продолжается, место преступления остается оцепленным до завершения дальнейших следственных действий».

Соседи рассказали изданию The Sun, что владелец дома с двумя спальнями на Аперфилд-роуд приобрел его совсем недавно и еще не успел туда заселиться.

Один из соседей, пожелавший остаться неизвестным, сказал газете The Sun: «Сейчас там никто не живет».

Люди рассказали, что раньше в доме жила пожилая женщина, которая продала помещение другой женщине. Новая владелица наняла строительную бригаду, и те начали делать ремонт в помещении. В ходе ремонта они и обнаружили останки.

В настоящее время ведется расследование.

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