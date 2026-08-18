Женщина купила на eBay старую камеру и получила сюрприз, когда ее включила

Винтажный фотоаппарат / © Credits

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Во времена господства цифровых технологий все больше людей возвращаются к физическим носителям — винилу, кассетам, компакт-дискам и винтажным фотоаппаратам. Желание почувствовать ностальгию подтолкнуло жительницу Берлина приобрести на платформе eBay пленочную камеру 2000-х годов. Однако настоящий сюрприз ждал ее сразу после включения и осмотра устройства: внутри оказалась необнаруженная пленка с замороженными во времени воспоминаниями.

Об этом пишет издание The Mirror.

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Отдав пленку на фотопечать, женщина увидела серию кадров из подробно задокументированной ночной вечеринки в английском городе Лидс, которая прошла более двух десятилетий назад.

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Чтобы найти людей, изображенных на фото, и вернуть им утраченные воспоминания, покупательница обратилась к популярному блогеру из Техаса Мэтту Тайгу. С начала 2024 года Мэтт разыскивает владельцев найденных открыток, видеокассет и фотографий, освещая свой поиск в TikTok под ником @batsh tsh tshow. За это время ему удалось успешно вернуть хозяевам 15 фотоархивов, две видеокассеты и несколько старинных почтовых карт.

«Я всегда любил исследовать комиссионные магазины и барахолки, меня завораживали случайные фотографии, которые я там находил. Мне всегда было жаль, что они брошены, и я в шутку говорил, что верну их. В один день я решил попробовать — и это сработало», — поделился Мэтт.

Теперь поиск владельцев уникальных фотографий из Лидса продолжается в соцсетях, а сама история стала очередным напоминанием о том, какую особую ценность имеют сохраненные фотографии.

Ранее мы писали о том, что уникальное фото выдающейся женщины продано на аукционе почти за полмиллиона долларов: снимку 178 лет.

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