Женщина легла спать с сильной болью во время месячных и умерла: как это произошло

В Великобритании 39-летняя женщина пожаловалась на сильные боли во время месячных. Тогда она приняла обезболивающее, уснула и больше не проснулась. Как оказалось, она болела эндометриозом.

Об этом пишет mirror.co.uk.

39-летняя Анна-Мария, загадочно умершая в своем доме в Уоррингтоне, графство Чешир. Женщина пожаловалась на боли в животе вечером 18 августа и решила принять обезболивающее перед сном. Но когда ее партнер пошел проверить, как она, он не смог ее разбудить.

"Он понял, что она не дышит, и сделал все возможное, чтобы сделать ей искусственное дыхание. Он вызвал скорую помощь, они приехали и забрали ее в больницу, но было слишком поздно", — говорит старшая сестра Анны-Марии Аманда.

Женщина страдала эндометриозом, при котором ткани разрастаются в таких местах, как яичники и маточные трубы. Ее семья до сих пор не знает, как она умерла, и ждет результатов вскрытия.

Аманда добавила: "Все время были только мы с ней. Она была моей лучшей подругой, моей родной сестрой. Я до сих пор не могу прийти в себя. Мы пошли на встречу с директором похоронного бюро, и я не могла даже смотреть на гробы. Я ее старшая сестра. В 39 лет никто не должен лежать в гробу. Как я могу сидеть там и выбирать гроб для нее?"

Жизнь Анны-Марии осложнилась, когда после рождения дочери у нее обострился эндометрит. Из-за боли она часто не могла выйти из дома, что повлияло на ее психическое здоровье.

Напомним, у бразильянки произошел серьезный отек мозга из-за очень острого переца чили.

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