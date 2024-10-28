Женщина на 6 дней заблудилась в горах Австралии после укуса ядовитой змеи

После шести дней интенсивных поисков спасатели обнаружили пропавшую в австралийских Снежных горах женщину. Ее нашли раненой и в полусознательном состоянии.

Детали спасения рассказали "BBC News Украина".

Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что 48-летнюю Ловису Себерг нашли в воскресенье днем по местному времени. У нее были ранения, вероятно, от укуса змеи, сильное обезвоживание и вывихнутая лодыжка.

Себерг получила первичную помощь на месте происшествия, после чего ее срочно доставили в больницу, где стабилизировали состояние.

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Тревога по поводу ее исчезновения возникла, когда компания по прокату автомобилей сообщила, что Себерг не вернула машину и не выходит на связь. Ее авто нашли брошенным и открытым, что побудило полицию 21 октября обратиться к общественности с просьбой о помощи.

Масштабные поиски происходили с привлечением собак-ищеек, пожарных, парковых рейнджеров и вертолетов с системой ночного видения. Опасения возросли после того, как спасательные группы не смогли найти её через несколько дней, а температура ночью упала до нуля градусов.

Нашел Себерг работник Службы национальных парков и дикой природы. По словам полицейского Тоби Линдсея, женщина "бродила несколько дней, пробираясь через плотный кустарник" и сказала спасателям, что, по ее мнению, четыре дня назад ее укусила медянка.

Хотя этот вид змей редко проявляет агрессию, его яд представляет собой опасный нейротоксин, который может быть смертельным без своевременной помощи.

"Ей действительно очень повезло, что она жива... она, очевидно, пережила тяжелые времена", — сказал Линдсей.

Он добавил, что сейчас женщина находится в "стабильном состоянии" и "счастлива, что жива".

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