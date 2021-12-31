Женщина на борту самолета получила положительный тест на коронавирус и самоизолировалась в туалете

Женщина на борту самолета получила положительный тест на коронавирус и самоизолировалась в туалете

Пассажир провела тест на коронавирус уже непосредственно на борту самолета, и он показал положительный результат.

Женщина из Чикаго США во время полета в самолете получила положительный тест на коронавирус. После этого она самоизолировалась в туалете и просидела там до приземления.

Об этом сообщает CNN.

Мариса Фотиео летела рейсом Icelandair из Чикаго в Швейцарию с пересадкой в Рейкьявике (Исландия) вместе с братом и отцом.

Женщина рассказала, что перед полетом она сдала два ПЦР-теста и около пяти экспресс-тестов, все они дали отрицательный результат. Но примерно через полтора часа после полета Фотио начала чувствовать боль в горле.

Она провела тест на коронавирус уже непосредственно на борту самолета, и он показал положительный результат.

Женщина расплакалась, а ее успокаивала стюардесса. Отсадить пассажира от других не удалось, поскольку все места в салоне были заняты, и ее поместили в ванную комнату самолета. Затем на дверях наклеили записку о том, что туалет не работает, и там Фотио просидела до конца рейса.

Сидя в туалете, женщина успела позвонить в школу, где работает и записать видео для ТикТока, которое набрало более 4,3 млн просмотров.

Фотиео сказала, что была счастлива, потому что не была в главном салоне с другими пассажирами, одним из которых был ее 70-летний отец.



Семья женщины полетела дальше в Швейцарию, после того как у нее в аэропорту быстрый тест на коронавирус и ПЦР-тест показали положительный результат. Саму же Фотиео перевезли в гостиницу Красного Креста, где она начала 10-дневный карантин.

Напомним, что главный инфекционист США считает, что пик заболеваемости "Омикроном" следует ожидать в конце января.

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