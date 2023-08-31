Женщина на два часа застряла в морозильной камере: чем все закончилось

Кнопка открытия дверей не сработала.
В Лондоне сотрудница ресторана застряла в морозильной камере.
Об этом пишет ladbible.com.
Одетая в джинсы и футболку, она застряла там на два с половиной часа при температуре -18°C.
Вскоре ей стало плохо. Женщина обнаружила, что дышать ей стало сложнее, а ног она уже не чувствовала. Сотрудница также пыталась сломать картонную коробку с шоколадными круасанами, надеясь использовать ее в качестве крышки для вентилятора, подающего холодный воздух. Впрочем, из-за того, что руки слишком замерзли, ей не удалось этого сделать.
В конце концов через несколько часов ее нашел коллега. Женщина попала в больницу с переохлаждением.
Представители компании признали себя виновными в совершении преступления, противоречащего закону о здравоохранении и безопасности на работе, в Вестминстерском магистратском суде.
Как оказалось, в последние 19 месяцев было несколько проблем, связанных с неисправными или замороженными кнопками нажатия.
Ресторан был оштрафован на 800 000 фунтов стерлингов (более 100 тысяч долларов США).
Напомним, пассажир застрял в пустом аэропорту из-за 40-градусной жары. Его самолет прибыл не в то место назначения.
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