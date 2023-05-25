Женщина набила тату на лбу с именем любимого мужчины

Выражение лица девушки быстро изменилось, как только тату-мастер взял иглу для нанесения перманентных чернил.

Влюбленные люди часто выбирают уникальные способы выражения приверженности партнеру. Кто-то делает дорогие подарки, а кто-то демонстрирует свою любовь с помощью кулинарных изысков. Однако женщина из Бенгалуру — города в южной Индии — пошла на рискованный шаг, чтобы произвести впечатление на своего мужа. Она решила сделать тату на лбу с именем своего любимого.

Сетью распространилось видео процесса нанесения тату.

Мужчину влюбленной девушки зовут Сатиш. Итак, тату-мастер сначала наносит это имя на бумагу, а затем трафарет прикрепляет ко лбу клиентки.

Сначала она выглядит довольной, но выражение ее лица быстро меняется, когда тату-мастер начинает использовать иглу для нанесения перманентных чернил. Татуировщик продолжает процесс, несмотря на попытку женщины остановить его из-за нестерпимой боли.

Видео опубликовал в Instagram тату-салон из Бенгалура под названием King Maker Tattoo Studio. Оно собрало сотни тысяч просмотров пользователей Instagram, и это количество продолжает расти.

Однако процедура также вызвала и негативную реакцию пользователей Сети.

В подписи к видео студия тату отметила, что окончательный результат будет продемонстрирован в следующем видео.

Напомним, бразильский фанат модификаций тела был назван "дьяволом" после того, как испугал своим последним поступком.

Читайте также: