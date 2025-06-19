- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 382
- Время на прочтение
- 2 мин
Женщина надела семь штанов, чтобы ее впустили в самолет: какая причина
Туристы отказались платить дополнительные средства за багаж, а потому решили надеть на себя большое количество одежды.
Туристы из Британии натянули на себя большое количество одежды, чтобы не платить 70 фунтов стерлингов за багаж.
Об этом пишет британское издание mirror.co.uk
31-летняя Би Солман и ее 32-летний партнер Бен заплатили 280 фунтов стерлингов за обратный рейс, включая дополнительную плату за выбор места.
Когда пара пошла на посадку в самолет, сумка Бена не поместилась в багажную камеру. Сотрудники сказали, что им придется доплатить еще 70 фунтов, чтобы взять ее с собой. Женщина пошла в туалет, где распаковала свою одежду и нарядилась в несколько футболок, курток и семь пар брюк.
Они летели из аэропорта Бристоля в международный аэропорт Мерсии, что вблизи Торревьехи, в Испании.
«Нам не повезло, потому что сотрудники выбрали нас случайным образом, чтобы проверить наши чемоданы. Моя сумка хорошо поместилась в камеру, а вот сумка Бена — нет, даже когда мы пытались втиснуть ее внутрь», — говорит Би.
Паре предложили доплатить за багаж, однако они отказались и начали одеваться в одежду, которая была в сумке.
«На мне было семь пар штанов, два топа и джинсовая куртка, на Бени — две пары шорт, футболка и три рубашки, а в кармане у него была мышка от ноутбука», — вспоминает Би.
Пассажирка отмечает, что работники авиакомпании отнеслись к их поступку с юмором и в конце позволили зайти в самолет. Во время полета пара разделась и сложила одежду обратно.