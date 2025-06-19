Женщина надела семь штанов, чтобы ее впустили в самолет: какая причина

Пара отказалась платить за багаж, а потому надела на себя большое количество одежды / © Getty Images

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Туристы из Британии натянули на себя большое количество одежды, чтобы не платить 70 фунтов стерлингов за багаж.

Об этом пишет британское издание mirror.co.uk

31-летняя Би Солман и ее 32-летний партнер Бен заплатили 280 фунтов стерлингов за обратный рейс, включая дополнительную плату за выбор места.

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Когда пара пошла на посадку в самолет, сумка Бена не поместилась в багажную камеру. Сотрудники сказали, что им придется доплатить еще 70 фунтов, чтобы взять ее с собой. Женщина пошла в туалет, где распаковала свою одежду и нарядилась в несколько футболок, курток и семь пар брюк.

Они летели из аэропорта Бристоля в международный аэропорт Мерсии, что вблизи Торревьехи, в Испании.

«Нам не повезло, потому что сотрудники выбрали нас случайным образом, чтобы проверить наши чемоданы. Моя сумка хорошо поместилась в камеру, а вот сумка Бена — нет, даже когда мы пытались втиснуть ее внутрь», — говорит Би.

Би Солман / © mirror.co.uk

Паре предложили доплатить за багаж, однако они отказались и начали одеваться в одежду, которая была в сумке.

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«На мне было семь пар штанов, два топа и джинсовая куртка, на Бени — две пары шорт, футболка и три рубашки, а в кармане у него была мышка от ноутбука», — вспоминает Би.

Пассажирка отмечает, что работники авиакомпании отнеслись к их поступку с юмором и в конце позволили зайти в самолет. Во время полета пара разделась и сложила одежду обратно.