Женщина нашла в своем авто тело разыскиваемого за убийство сексуального преступника: "Я травмирована"

Женщина осталась травмированной после того, как нашла разложенное тело разыскиваемого за убийство сексуального преступника, который скрывался в ее фургоне.

Об этом пишет New York Post.

66-летняя Ники Кили-Шир рассказала, что ее "ежедневно мучают воспоминания" с тех пор, как она нашла тело пропавшего преступника Ричарда Скетчарда в городе Вотчет, графство Сомерсет, Великобритания, в 14 часов 4 апреля.

Ники Кили-Шир / Фото: SWNS

70-летний мужчина был объектом охоты полиции из-за убийства 61-летней Келли Фейерс в своем доме в Майнхеде 15 октября в 2023 году.

Келли и Ричард встречались накануне вечером после знакомства в онлайн-приложении, но ранним утром Скетчард вызвал к себе домой врачей скорой помощи, сообщив, что Келли критически больна. Парамедики констатировали смерть Келли в 4:15 утра.

Полиция поговорила со Скетчардом, но когда они вернулись для дальнейшего допроса на следующий день, он скрылся — последний раз его официально видели 16 октября в Вотчете.

Ники Кили-Шир из города Тонтон, графство Сомерсет, закрыла свой фургон на зиму, а недавно отправилась в Вотчет, чтобы подготовить его к лету. Открыв дверь автомобиля, Ники почувствовала неприятный запах.

Женщина обнаружила в своем фургоне труп убийцы / Фото: SWNS

Она заметила на полу тело на ранней стадии разложения, в котором позже узнала сексуального преступника Скетчарда.

"Я открыла дверь и почувствовала, что что-то не так — подумала, что, возможно, кто-то пытался проникнуть внутрь. Открыв ее, я наклонилась, чтобы открыть вторую щеколду, и тут увидела голову и плечи, торчавшие из-под подушек сидений. Я закрыла дверь. Я не могла поверить в то, что только что увидела, но я знала, что это было мертвое тело. Я села в машину и вызвала полицию, которая приехала за короткое время. Они спросили меня, знаю ли я этого парня, и я ответила, что нет. Они также не знали, что это был разыскиваемый мужчина".

Женщина обнаружила в своем фургоне труп убийцы / Фото: SWNS

Ники рассказала о ситуации подруге, которая быстро сообщила ей об исчезновении Скетчарда. Она добавила: "Я говорила с кем-то об этом, и мне сказали, что в бегах находится мужчина, убивший свою партнершу, и в последний раз его видели в Вотчете. Я загуглила этого мужчину, и сразу же появилась статья – его фотография совпадала с тем, что я видела в фургоне. Хотя он был немного разложен, можно было увидеть, что это человек, пропавший без вести".

Ричард Скетчард / Фото: Avon and Somerset Constabulary

Судебно-медицинское сечение тела Скетчарда не позволило установить причину смерти, хотя полиция утверждает, что "очевидно, что Скетчард умер некоторое время назад".

Но эта находка оказала большое влияние на Ники, которая говорит, что теперь она ежедневно переживает воспоминания о том, как она увидела тело.

"У меня постоянно возникают воспоминания", – говорит Ники. "Каждые 30 секунд я вижу его голову – его глаза стали красными, а лицо – серо-зеленого цвета. Сейчас я сплю на диване, потому что там светло. К счастью, я получаю психиатрическую помощь".

Ричард Скетчард / Фото: Avon and Somerset Constabulary

Семья Келли Фейерс заявила, что испытание "подошло к концу, у них есть вывод, но нет завершения, с которым им остается жить".

"Мне жалко семью Келли, потому что они не получат правосудия или завершения этого дела", — сказала Ники.

Келли Фейерс / Фото: Avon and Somerset Constabulary

Полиция объявила несколько громких призывов и установила камеры видеонаблюдения, чтобы отследить его после того, как назвала его "опасным". Последний раз его видели в Западном Сомерсете в понедельник, 16 октября, и, несмотря на десятки сообщений, ни одно из них не подтвердило, что это он.

Ричард с Келли / Фото: Avon and Somerset Constabulary

Ричард с Келли / Фото: Avon and Somerset Constabulary

Полиция графства Эйвон и Сомерсет заявила, что ранее Скетчард считался опасным для общества, особенно для женщин, с которыми он заводит отношения. Он был постоянным пользователем приложений для знакомств и ранее был осужден за сексуальные преступления, во время которых он вводил жертвам наркотики. Полиция также обнародовала записи камер видеонаблюдения, на которых он и Келли вместе, а также его последние известные передвижения.

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