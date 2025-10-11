Женщина настаивает на удаленной работе из-за ее собаки: как это объясняет (фото)

Анн Лоу с собакой / © dailymail.co.uk

45-летняя британка Анн Лоу вынуждена работать из дома, потому что ее пес Джексон страдает тяжелой формой тревоги разлуки. История женщины вызвала широкий резонанс в Британии, ведь, по данным благотворительной организации Blue Cross, почти половина работников в стране выбирают дистанционный или гибридный формат работы именно из-за домашних любимцев.

Об этом пишет Daily Mail

Когда 45-летняя Анн Лоу впервые увидела своего будущего любимца — лохматого метиса кавалер-пуделя и бассета — она сразу почувствовала, что с ним что-то не так. Но пес по имени Джексон был настолько трогательно милым, что женщина просто не смогла пройти мимо.

Вместе с женой Лин, 52 года, они давно мечтали о собаке. И когда на платформе по поиску новых домов для животных увидели объявление о Джексоне, решили не медлить. Они даже не подозревали, что этот пес станет для них одновременно большой радостью и огромным вызовом.

«Мы поняли, что должны забрать его оттуда, — вспоминает Анн, — Он сидел один в большом, стерильном доме. Ни матери, ни других щенков, ни игрушек. Только пустота. Было видно, что с ним что-то не так».

Впоследствии оказалось, что Джексон пережил страшную травму. Вероятно, он родился на щенячьей ферме в Ирландии, а в Британию его привезли в багажнике автомобиля — вместе с другим щенком, который не пережил путешествие.

«Такие раны не заживают, — говорит Анн. — Я слышала истории о запущенных собаках, но этот случай был одним из самых страшных».

Через год после спасения женщина узнала из газеты, что продавщица Джексона получила тюремный срок за незаконное разведение собак.

Жизнь после травмы: страх одиночества

После переезда в их дом в Варрингтоне, близ Манчестера, стало очевидно — Джексон не просто напуган, он болен.

«Он был совсем крошечный, его глаза не светились, как у обычных щенков. По дороге он заскучал на Лин, и мы подумали, что это от стресса, но дома он отказался пить и есть», — рассказывает Анн.

Вскоре у собаки появилась кровь в испражнениях. Ветеринары подтвердили — животное забросили и оно нуждается в срочном лечении.

С тех пор оставить Джексона одного стало невозможно: его охватывала паника даже на несколько минут.

«Если я просто выходила из комнаты, он начинал безудержно кричать. Однажды я оставила его с включенным радио, но когда вернулась — в доме был настоящий хаос: опрокинутые миски, лужи, рвота… Соседка говорила, что он выл все время, пока меня не было».

Каждая разлука заканчивалась не только стрессом, но и физическим недомоганием — несколько дней у Джексона болел живот, он отказывался от еды.

«Мы боялись даже засыпать без него рядом. Ночью он лежал на наших подушках, а я клала руку ему на грудь, чтобы чувствовать, что он дышит», — вспоминает Анн.

Работа на дому — единственный выход

В конце концов женщина поняла, что иначе не сможет. Ее фриланс-позиция в компании Spice Kitchen, которая производит авторские специи, позволила работать дистанционно.

«Клиенты понимают мою ситуацию, и я бесконечно благодарна за это. Я могу организовывать рабочие встречи только тогда, когда Лин дома, чтобы Джексон не оставался один», — говорит Анн.

Супруги даже отказались от заграничных поездок — не стали продлевать паспорта. Теперь они отдыхают только в пределах Британии, и собаки — Джексон и их другая любимица Марла — всегда рядом.

«Если нужно куда-то пойти, нам помогает моя мама. Она живет рядом, ей 83 года, и Джексон ее очень любит. Но даже ей мы не доверяем надолго — только на короткие визиты или в чрезвычайных случаях».

Жизнь с Джексоном сегодня

Несмотря на тяжелое прошлое, Джексон постепенно оправился. Он дружелюбен с гостями, но избегает больших компаний и может спрятаться, если кто-то остается ночевать.

«Если к нам приходит курьер, он лает, но стоит человеку зайти — становится ласковым. На работе его даже любят дистанционно — иногда он появляется на Zoom-встречах», — смеется Анн.

Она говорит, что Джексон стал настоящим коммуникатором. «Он буквально „говорит“: стучит лапой в дверь, когда хочет на улицу, или лает по-разному в зависимости от потребности. Это прекрасно видеть — он снова живет».

Анн признается, что их связь с собакой — глубже, чем многие могут понять. «Те, у кого нет животных, этого не понимают. Когда умирает любимец, это настоящее горе. Я убеждена, что люди должны иметь официальный отпуск на случай смерти домашнего животного».

Собака или работа — выбор очевиден

Анн уверяет, что никогда не покинет Джексона даже ради карьеры.

«Если бы моя фриланс-работа закончилась, я бы согласилась на меньшую зарплату, чтобы иметь возможность работать дома. Я сделала бы это без колебаний».

Для нее Джексон — больше, чем просто собака:

«Он научил меня терпению, уважению и любви. Иногда я удивляюсь, насколько сильно его люблю. Это настоящий дар».

Люди покидают офисы ради животных

По данным исследования Blue Cross, почти 45% британцев перешли на дистанционный или гибридный формат работы, чтобы лучше ухаживать за домашними любимцами.

46% владельцев собак говорят, что чувствовали осуждение или непонимание от коллег.

16% готовы даже сменить работу, если будут вынуждены вернуться в офис полный рабочий день.

55% отдали бы часть зарплаты или отпуска ради большей гибкости.

Половина работников с собаками (50%) уже рассматривают возможность смены места работы из-за потребностей своих животных.

После пандемии все больше британцев возвращаются в офисы, но центры передержки животных переполнены. Blue Cross сообщает об увеличении количества брошенных собак на 18% — в основном из-за новых рабочих графиков владельцев.

Комментарий Blue Cross: бизнесы должны быть более гибкими

Организация призывает компании создавать дружественные к животным условия, вводить гибкие графики и возможность брать собак в офис.

«Бизнесы, которые поддерживают политику „pet-friendly“, получают преимущества — от роста командного духа до привлечения большего количества талантов», — говорится в отчете Blue Cross.

Согласно опросу:

33% руководителей рассматривают возможность разрешить работникам приходить на работу с собаками;

12% компаний уже внедрили такую политику;

59% считают, что владельцы собак заслуживают такой же гибкости, как и родители.

Более половины владельцев (58%) признаются, что приходили бы в офис чаще, если бы могли брать собак с собой.

«Я уважаю работодателей и понимаю, что не везде можно привести животное, — говорит Анн. — Но политики, которые позволяют брать выходные для посещения ветеринара или на случай потери питомца, — это шаг вперед».

Напомним, ранее мы писали о том, что люди по-разному видят свой формат работы, но больше всего ценят гибкость и право выбора между офисом, дистанционкой или гибридом