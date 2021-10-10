Женщина неожиданно столкнула своего коллегу под вагон метро в Нью-Йорке: видео нападения опубликовали в Сети

Женщина неожиданно столкнула своего коллегу под вагон метро в Нью-Йорке: видео нападения опубликовали в Сети

Полиция ищет нападавшую.

В метро Нью-Йорка на станции метро "Таймс-сквер" женщина столкнула своего коллегу с платформы под поезд. Пострадавший в больнице.

Об этом пишет Daily Mail.

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Известно, что инцидент произошел утром понедельника. Женщина совершила нападение в момент, когда поезд приближался к станции.

На видео видно, как подозреваемый сидит на скамейке, и когда поезд появляется в поле зрения, она встает и толкает мужчину. Затем она скрылась с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали в соседнюю больницу в стабильном состоянии с травмами лица. Водитель метро, который был свидетелем инцидента, сказал, что такое преступление не редкость.

"Это похоже на то, что было в 80-х годах", — сказал он для ABC 7 .

По словам свидетелей, нападение является напоминанием о том, как важно следить за тем, что происходит вокруг.

"Мы все обычно в своих телефонах и другом, или слушаем музыку. Поэтому мы не всегда на 100% осведомлены", — сказала Брайана Ярд из Бруклина.

Полиция заклеила часть платформы, где произошел инцидент, и продолжила поиск подозреваемой. Ее описывают, как молодую девушку лет 20-30, и в последний раз ее видели в черных кроссовках, бежевых брюках, черном свитере и разноцветной платке.

За несколько часов до этого на этой же станции другой мужчина стрелял себе в ногу. На видео с места происшествия видно, как офицеры несут травмированного к карете скорой помощи. Полиция говорит, что его травмы несмертельны, и пока никто не был задержан.

Правоохранители не назвали имени мужчины, которому, вероятно, в результате этого грозит уголовная ответственность.

Напомним, ра нее в метро Нью-Йорка мужчина толкнул женщину с эскалатора. В результате потерпевшая получила порезы на спине, руках, ногах, на правом колене и правом бедре.

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