Женщина несколько лет жила в квартире под трупом соседки: личинки заселили ее дом (фото)

Женщина по незнанию жила в квартире под трупом соседки два с половиной года.

Она сказала, что личинки заселили ее квартиру после того, как Шейла Селеоан, жившая этажом выше в Пекхеме, на юге Лондона, умерла в августе в 2019 году и не была найдена до февраля 2022-го.

Об этом сообщает dailymail.co.uk.

Останки скелета 58-летней медсестры обнаружили, когда полиция выбила ее дверь после нескольких лет жалоб жителей, на которые, по их словам, домовладелец Peabody Housing не отреагировал. Через недели и месяцы после смерти женщины они не могли спать из-за запаха, выходившего из ее квартиры.

Фото: BPM MEDIA

Соседи жаловались на "запах смерти" и Шантель рассказала, как с потолка упали кучки личинок, когда она меняла лампочку. Она сказала, что это походило на "жизнь в фильме ужасов".

"У меня они в спальне, гостиной и ванной. И более-менее по всей моей мебели. Мы садились на диван и через некоторое время находили раздавленную личинку", — рассказала она ВВС.

Со своей стороны Донатус Океке поделился, что его семья пыталась подложить полотенца и простыни под дверь, чтобы не проникал запах. Впрочем, ничего не помогало.

"Мы даже не могли спать в квартире. Вы даже не могли есть, потому что это был очень неприятный запах", — сказал он.

Сообщается, что Селеоан не видели с 14 августа 2019 года, когда она поговорила со своим терапевтом, чтобы организовать встречу на следующий день, на которую она не пришла. Банковские записи умершей показали, что ее последняя "активная" транзакция была в том же месяце, когда она заплатила арендную плату фонду Peabody Trust.

Фото: BPM MEDIA

Когда на ее банковском счету кончились средства и арендная плата больше не выплачивалась, Peabody подала заявку на получение универсального кредита на свое имя и выплатила ее непосредственно им. Ее проверку газовой безопасности в апреле в 2020 году не удалось завершить, поскольку подрядчики не смогли попасть в ее квартиру – вместо того чтобы отправить кого-то, компания отключила ей подачу газа.

Когда жилищная ассоциация наконец-то отправила людей после жалоб жителей примерно через год после ее смерти, они обратились в полицию.

Впрочем, когда офицеры постучались в дверь, они решили, что нет достаточных оснований выбить ее. Отмечается, что это ошибка оператора полиции, который ошибочно заявил, что Шейлу видели живой.

Следствие узнало, что к моменту обнаружения тело Шейлы было настолько разложено, что невозможно было определить причину ее смерти.

Фото: BPM MEDIA

Жители Lord's Court были в шоке после того, как полиция нашла соседку мертвой, и теперь они рассматривают возможность подачи иска на домовладельца о компенсации.

Другой сосед сохранил письменный отчет о том, когда они впервые позвонили домовладельцу с жалобой — 10 октября в 2019 году — через два месяца после того, как она, как считается, умерла, и более чем за два года до того, как ее найдут.

Жилищная группа разослала всем жителям квартала письмо, где извинилась за то, что тело Селеоан не было обнаружено в течение двух с половиной лет.

На похороны Шейлы приехал только один член семьи — ее сводный брат, который жил отдельно от нее и не поддерживал связь с ней многие годы.

Напомним, в США ребенка пришлось вывезти из дома после того, как стражи порядка обнаружили, что он был заполнен мусором и фекалиями. Горе-мама объяснила, почему это произошло.

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