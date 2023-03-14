Женщина обнаружила и разбудила 180-килограммового аллигатора в своем бассейне (фото)

В США, во Флориде, женщина увидела в своем бассейне 400-фунтового (181 кг) аллигатора.

Об этом пишет ladbible.

Как отмечает источник, в последнее время во Флориде наблюдается нашествие аллигаторов. Они стали появляться по всему штату. Женщина в Стоун-Айленде, увидев огромную рептилию прямо в своем бассейне, сразу вызвала спасателей.

Фото: FOX 35 Orlando

Служба усыпила огромного зверя.

"Слава богу, я не открыла дверь и не выпустила своих собак в бассейн", — сообщила хозяйка.

В то же время к проблеме аллигаторов, которых усыпляют, присоединились экозащитники.

Согласно данным флоридской компании The Wildlife Whisperer, занимающейся мониторингом дикой природы, Флоридская комиссия по охране рыбы и дикой природы учредила государственную программу защиты от аллигаторов (SNAP), чтобы решить проблемы "неприятных аллигаторов", подверженных эвтаназии.

"Аллигаторов во Флориде подвергают эвтаназии, а не переселяют. Это связано с тем, что переселенные аллигаторы обычно пытаются вернуться туда, где они попали в ловушку, создавая проблемы на этом пути, и их становится труднее отловить. Переселение на большое расстояние также не является решением проблемы. Это может создать потенциальные трудности для популяции уже живущих там аллигаторов, включая конфликты и травмы, занесение болезней и экологические нарушения", — отмечают экологи.

Между тем, жителей Флориды предупреждают быть особенно бдительными, поскольку погодные условия способствуют тому, что рептилии выходят на улицы в поисках пищи и пары.

Тем временем в США женщина украла яйцо аллигатора из зоопарка, а затем ухаживала за рептилией на заднем дворе своего дома.

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