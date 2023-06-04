Женщина обнаружила таинственные письма в стенах дома: кому они были адресованы

Женщина обнаружила любовные письма, спрятанные в стенах дома. Теперь она хочет узнать, как сложилась жизнь автора писем. Где именно произошел случай – неизвестно.

Об этом пишет The Mirror.

Женщина решила сделать ремонт в доме. Она рассказала, что открыв вентиляционную полость в стене, наткнулась на старые любовные листы, перевязанные веревкой. Она сразу поняла, что они были написаны молодой женщиной своему любимому.

"Я живу в этом доме уже 12 лет. На самом деле я не знаю точной даты написания писем. Все они датированы днем и временем, что грустно. Судя по языку, использованному в письмах, женщина считает, что они могли быть написаны в 1950-х годах. Однако другие считают, что они могли быть написаны в 1980-х годах, судя по скорописному почерку", — отметила она.

Женщина говорит, что продолжит читать любовные письма, чтобы найти больше информации об отношениях пары.

Напомним, женщина из Колорадо всю свою взрослую жизнь собирала деньги на дом мечты и наконец-то приобрела его. Впрочем, впоследствии она обнаружила, что ее дом кишит огромными змеями.

Читайте также: