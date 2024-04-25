Женщина организовала смерть путем эвтаназии в свой день рождения 25 апреля: фото, подробности

В Нидерландах женщина организовала смерть в свой день рождения. 25 апреля Йоланде Фан исполняется 34 года, и в этот день она намерена покончить с собой путем эвтаназии из-за серьезных проблем с психическим здоровьем.

Об этом сообщает LAD Bible.

Нидерландские законы позволяют эвтаназию по психиатрическим причинам, если человек психически дееспособен, давно хотел испытать эвтаназию, и решение должно быть за ним. Врач должен подтвердить его право покончить с собой после того, как все альтернативные решения будут вычеркнуты.

Йоланда ранее рассказала The Times, что имеет расстройство пищевого поведения, рекуррентную депрессию, аутизм и трудности с учебой, из-за которых она испытывает "мрак, чрезмерную стимуляцию, хаос в голове, одиночество" в социальных ситуациях.

Она сказала: "Большую часть времени я чувствую себя очень дерьмово. Люди этого не видят, потому что это маска, которую я одеваю, и это то, чему учишься в жизни".

Йоланда Фан / Фото: Facebook/Jolanda Fun

В детстве над Йоландой издевались, и она рассказала, что с семи лет у нее была депрессия, и она много думала о смерти.

Она продолжила: "Мой отец болен, моя мать больна, мои родители борются за то, чтобы остаться в живых, а я хочу уйти из жизни. Это немного странно. Но даже когда мне было семь, я спросила маму, я умру, если прыгну с виадука. Я боролась с этим всю свою жизнь".

Несмотря на лечение, Йоланда описала свою жизнь как "постоянную боль" и два года назад решила пойти по пути эвтаназии, узнав, что законы Нидерландов допускают помощь в самоубийстве по психиатрическим причинам.

Фото: Facebook / Jolanda Fun

Йоланда охарактеризовала правила по эвтаназии, как "очень суровые", добавив: "Вы не просто получаете эвтаназию, это целый путь... Но это смерть достойна: безболезненная, сделанная врачом. Ваши близкие могут быть там. И никто не обнаружит вас в ужасном состоянии – иначе вам не повезет и вы не окажетесь в еще худшем положении, чем раньше".

The Times сообщает, что примерно одна из 10 просьб об эвтаназии по психиатрическим показаниям удовлетворяется.

Напомним, физически здоровая 28-летняя женщина закончит свою жизнь эвтаназией в следующем месяце. Она умрет у себя дома рядом с любимым.

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