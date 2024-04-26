Женщина организовала свою смерть путем эвтаназии: ее любимый растрогал публичным обращением – фото

Бойфренд Йоланды Фан, физически здоровой нидерландки, которая планировала покончить с собой путем эвтаназии после борьбы с депрессией, поделился щемящим обращением в ее честь.

Йоланда ранее заявила, что хотела бы стать последним человеком в Нидерландах, которому удалось добиться смерти с помощью врача, поскольку она испытывала "постоянную боль" из-за проблем с психическим здоровьем.

Она боролась с тяжелой депрессией с семи лет, а медицинский диагноз ей поставили в 22 года. В разговоре с The Sunday Times она объяснила, что она также имеет аутизм и легкие трудности в обучении, и она хотела "уйти из жизни".

День смерти она спланировала в свой день рождения, 25 апреля, но пока неясно, действительно ли женщина умерла. В этот день ее партнер Питер Сильвиус разместил сообщение в Facebook, в котором выразил надежду, что любимая "больше не будет страдать от боли".

Питер Сильвиус обратился к Йоланде Фан

Он написал: "Милая Йоланда... Это твой день, день твоего рождения и день, когда твое желание сбудется, день с двумя сторонами. Очень скучаю по тебе, когда ты начнешь свое последнее путешествие к месту, где ты обретешь покой и больше не будешь чувствовать боли. Люблю тебя, в моем сердце ты навсегда, желаю хорошего последнего путешествия и увидимся позже". В ответ Йоланда ответила целующимися смайликами и добавила: "Спасибо, дорогой". С того времени она ничего не публиковала.

Йоланда рассказала The Sunday Times, что у нее были отношения с 51-летним мужчиной, и что он "изначально знал", что она планирует покончить с собой. Она отметила, что ситуация "запутывает", добавив: "Но он действительно хочет хорошо провести время вместе".

Питер также поделился публикацией из Instagram, в которой показаны цитаты, которые, похоже, являются еще одним почетом Йоланде. В сообщении говорилось: "Послушай меня, ладно. Я люблю тебя. Я люблю тебя больше с каждым дыханием. Я никогда никого не любил так, как люблю тебя. Я плачу из-за тебя. Что бы ты ни делала, я не могу тебя разлюбить. Я не могу заставить себя забыть тебя".

Питер Сильвиус обратился к Йоланде Фан

Заметим, в Нидерландах закон разрешает эвтаназию по психиатрическим причинам.

Напомним, в Канаде семья получила тело россиянина вместо отца. Отпуск семьи превратился в бесконечный ужас.

Читайте также: