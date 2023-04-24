Женщина организовывала детские секс-вечеринки с водкой и презервативами: подробности скандала

В США женщина по имени Шэннон О'Коннор организовывала детские секс-вечеринки.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Калифорнийская мама обвиняется в преследовании своих жертв и даже переехала в город одного из ее обвинителей, прежде чем она начала звонить и посылать им сообщения несколько раз в день.

Шеннон О'Коннор / Фото: dailystar.co.uk

Жертвы женщины рассказали в суде об ужасах, которые им пришлось пережить.

Они говорят, что Шеннон О'Коннор разрушила их жизнь, и что она привлекала 14-ти и 15-летних подростков в свое роскошное имение стоимостью 3,5 млн долларов в Лос-Гатосе. Там она заставляла детей выпивать и заниматься сексом для собственного удовольствия.

Следователи утверждают, что О'Коннор вручала детям подарки и угощала их водкой, причем некоторым жертвам было всего 13 лет, в то время как многие половые акты якобы не были совершены по взаимному согласию.

Она также раздавала презервативы несовершеннолетним, чтобы попытаться убедить их вступить в половой акт, как заслушал суд.

Женщине предъявлено 39 уголовных обвинений в тяжком преступлении, связанном с угрозой для ребенка и сексуальных побоях, а его адвокаты, как сообщается, рассматривают возможность признания вины в обмен на тюремный срок до восьми лет или менее.

Если она будет признана виновной во всех пунктах, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Некоторые жертв О'Коннор утверждают, что она подружилась с ними через своих детей, а затем через социальные сети.

Одна жертва, известная под псевдонимом "Джейн Доу 8", сказала местным СМИ: "Шеннон не имеет совести. Она мошенница. У меня никогда не будет той жизни, которую я когда-то имел. И она тоже не виновата".

Девушки-жертвы свидетельствовали, что молодые парни подвергали их сексуальному насилию, тогда как О'Коннор наблюдала за этим с удовольствием.

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Другая жертва сказала, что однажды ночью она обнаружила, что О'Коннор следует за ней в ее машине с выключенными фарами, даже после того, как они получили судебный запрет.

Потерпевшая сказала: "Ее действия странные. Она манипуляторша. Она продолжает показывать признаки отсутствия раскаяния".

Несколько вероятных жертв говорят, что теперь они страдают от депрессии в результате мучений со стороны О'Коннор, а одна мать заявила: "Она очень больной человек и сексуальная хищница. Она научила нашу дочь пить, как рок-звезда. Мне это противно".

Другая жертва утверждает, что О'Коннор переехала в Айдахо, куда переехала и одна из ее жертв. Затем она начала преследовать ее в социальных сетях и часто звонила по телефону.

Адвокаты О'Коннор не предоставили свидетелей или доказательств в поддержку своей клиентки. Ей было приказано возвратиться в суд 16 мая.

Напомним, ранее мужчина вылил горячую воду на лицо невесты своего брата. В результате, она получила сильные ожоги головы, шеи и плеч, а веснушки на ее лице "растаяли".

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