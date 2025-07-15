Женщина отказалась от еды и воды, чтобы ускорить свою смерть: она объяснила причины и умерла

Женщина отказалась от еды и воды, чтобы умереть быстрее / © Freepik

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42-летняя Эмма Брей из Великобритании, которая страдала боковым амиотрофическим склерозом, умерла в хосписе, заморив себя голодом.

Об этом пишет Mirror.

В прошлом месяце Эмма рассказывала, насколько невыносимым было для нее осознание того, что она не может обнять своих двух детей или вытереть им слезы. Она знала, что для нее время истекло, но стремилась бороться за изменения в законодательстве ради других.

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В понедельник, находясь в хосписе в Девоне, женщина опубликовала прощальное сообщение на своей странице «Stupid_mnd» в Instagram. Под фотографией, где она лежит в постели и смотрит на деревья, Эмма написала: «Если вы это читаете, значит, я завершила свой последний путь вокруг солнца».

Ранее бывшая работница благотворительной организации, которая помогала сотням пострадавших от домашнего насилия и бездомным, рассказала, как сильно она хотела уберечь своих «удивительных» детей, 15 и 14 лет, от «грубой» и «страшной» смерти, которая ее ожидала.

БАС — это неизлечимое неврологическое заболевание, поражающее мозг и спинной мозг, приводя к мышечной слабости и атрофии. Эмма рассказала, что хотела избавить своих детей от ужаса видеть, как их мама внезапно задыхается до смерти. Вместо этого она стремилась к «спокойной и мирной смерти», спланировала свои похороны и написала речь.

Она рассказала о своем плане добровольно прекратить есть и пить, когда переедет в хоспис. Эмма решила умереть с помощью практики добровольного отказа от еды и питья (VSED). Согласно организации Compassion in Dying, это ситуация, когда взрослый человек «с достаточным умственным потенциалом для принятия такого решения и при отсутствии контроля или принуждения» принимает решение ускорить свою смерть, полностью прекратив употребление любой пищи и жидкости. По их словам, смерть от VSED обычно наступает в течение 10-14 дней.

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Ранее женщина ездила на акции в Лондон, требуя, чтобы принять закон «о помощи при смерти».

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