Женщина отравила беременную коллегу, чтобы много не работать из-за ее декретного отпуска

Китайская женщина обвиняется в попытке прервать беременность своей коллеги.

Об этом пишет Oddity Central.

Сообщается, что работница государственного учреждения в провинции Хубэй отравила воду, чтобы не дать женщине уйти в декретный отпуск, и таким образом избежать большей нагрузки на работу.

Подлый план, как сообщается, раскрылся, когда жертва заметила, что ее вода имеет странный вкус, независимо от ее источника. Сначала она была убеждена, что это вода из офисного водопровода, но привкус не исчез даже после того, как она перешла на бутылированную воду.

Один из неназванных друзей жертвы пошутил, что кто-то в офисе может пытаться ее отравить, и женщина решила проверить эту теорию, используя свой планшет для видеосъемки своего стола и всех, кто к нему подходил. Так она поймала с поличным одну из коллег, когда та насыпала ей в бутылку с водой вещество, похожее на порошок, а потом быстро отвернулась и ушла, чтобы никто не заметил.

Женщина подсыпает яд в воду беременной коллеги

Согласно скриншотам разговоров в WeChat, на очной ставке подозреваемая в отравлении заявила, что подмешала яд в воду жертвы, потому что не могла самостоятельно справиться с дополнительной нагрузкой, когда беременная женщина ушла в декретный отпуск.

Пострадавшая уже сообщила полицию, и сейчас проводится расследование. Если выяснится, что подозреваемая действовала с намерением причинить вред, это может представлять преступление нанесения телесных повреждений, независимо от того, какое вещество она употребляла.

Необычный случай стал вирусным в китайских социальных сетях, где большинство пользователей выразили свой шок по поводу решения коллеги справиться с потенциальным увеличением рабочей нагрузки. "Отравить кого-то только потому, что вы не хотите, чтобы она ушла в отпуск? Она что, много смотрит полицейских сериалов?" – прокомментировал один человек в WeChat.

Напомним, мама выгнала дочь из дома из-за первоапрельского розыгрыша. Она отказывается простить жестокую затею.

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