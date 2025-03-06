Женщина отравила коллегу-подружку из-за зависти: что произошло

Работницу текстильной промышленности в бразильском штате Гояс обвиняют в отравлении бутылки воды своей коллеги после ссоры с ней из-за того, что женщина считала несправедливым повышением по службе. В прошлом году произошел схожий случай, когда женщина отравила беременную коллегу напитком, чтобы не дать ей уйти в декретный отпуск.

Как пишет Oddity Central, новый инцидент произошел в прошлом месяце на текстильной фабрике в Абадия-де-Гояс, городе в столичном регионе Гояния. Полиция утверждает, что 38-летнюю подозреваемую зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда она вмешивалась в контейнер с напитками другой работницы, прежде чем та выпила из него и почувствовала жжение в горле.

Последующий анализ контейнера выявил высокую концентрацию растворителя сильного действия в воде, что убедительно свидетельствует о том, что злоумышленница хотела отравить коллегу. Свидетели отметили, что эти две женщины раньше были подружками, но их отношения испортились после того, как жертва получила повышение, что не очень понравилось главному подозреваемому по делу об отравлении. Они постоянно ссорились и якобы поссорились перед отравлением растворителем.

Женщина отравила свою коллегу / Фото: скриншот с видео

Местная полиция сообщила журналистам, что 38-летняя подозреваемая также проникла на территорию эксклюзивной зоны управления, где хранится химическая продукция компании, несмотря на отсутствие разрешения. Считается, что именно так к ней попал растворитель.

Выпив из загрязненной емкости и почувствовав, что что-то не так, потерпевшая вызвала скорую помощь, и ее срочно доставили в больницу для оказания помощи. С тех пор она полностью поправилась, но врачи сказали, что растворитель мог бы ее убить, если бы она выпила его больше.

Полиция арестовала подозреваемую 27 февраля после проверки камер видеонаблюдения на предмет отравления, и она, как сообщается, призналась в содеянном. Вероятно, она будет обвинена в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, за что грозит от 6 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, мальчик толкнул старшего брата в бассейн с крокодилом. К счастью, маленькая рептилия не нанесла вред ребенку.

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