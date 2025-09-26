Женщина отрезала и смыла в унитаз пенис своего мужа

Важный орган смыли в унитаз / © Pixabay

В Южной Корее женщину обвинили в покушении на убийство после того, как она напала на мужа и отрезала ему пенис.

Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Нападение произошло в кафе в городе Инчхон. 57-летняя женщина пришла туда вместе с зятем и, подстерегши мужчину в туалете, напала на него.

Зять обездвижил тестя с помощью скотча, после этого женщина нанесла мужчине более 50 ударов ножом в область паха, а затем отрезала ему гениталии и смыла их в унитаз.

Персонал кафе обнаружил, что произошло, и вызвал скорую помощь. Парамедикам удалось спасти мужчине жизнь. Женщину и ее зятя арестовали.

Как выяснилось в ходе следствия, перед нападением мужчина разорвал отношения с женой и уехал из общего жилья. Кореянка принялась искать способ отслеживать его перемещение и контакты. Ее дочь наняла детектива, чтобы тот следил за ее отчимом. Именно полученные от него фотографии, на которых мужчина ужинал с незнакомой женщиной, заставил преступницу вооружиться ножом и отправиться на место возможного свидания.

На суде адвокат признал, что его подзащитная преследовала мужчину, но отрицала намерение расправиться с ним. Он настаивал, что инцидент нельзя квалифицировать как покушение на убийство.

Прокуроры требуют для обвиняемой ношение электронного браслета до объявления вердикта, ссылаясь на жестокость преступления. Следствие рассматривает версию о ревности как возможном мотиве преступления.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее оштрафовали хирурга, случайно отрезавшего пациенту пенис.