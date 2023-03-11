Женщина отсудила у экс-супруга 204 тысячи евро за 25 лет неоплачиваемой домашней работы

Брак пары регулировался режимом раздела собственности. Там было отмечено, что заработок каждой из сторон принадлежит только им.

Суд в Испании обязал мужа выплатить его бывшей жене 204 тысячи евро за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда.

Об этом пишет The Mirror.

Судья Лаура Руис Аламинос во время заседания установила, что Ивана Морал, которая делит двух дочерей со своим бывшим мужем, полностью отвечала за содержание их дома, пока пара была в браке с июня 1995 года по декабрь 2020 года.

В связи с этим судья рассчитала выплату, исходя из минимальной месячной заработной платы за четверть века супружеской жизни.

Брак пары регулировался режимом разделения собственности, где указывалось, что все, что зарабатывает каждая из сторон, принадлежит только им. Это означает, что в этом случае жена не имела бы доступа к богатству, нажитому за годы брака.

После того, как пара поженилась, Морал, как сообщается, посвятила себя "в основном дому, что означало заботу о доме, семье и все, что с этим связано".

Напомним, в Ровно женщина отсудила у своего бывшего мужа 5 тысяч грн за то, что он во время ссоры укусил ее за ногу.

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