Женщина перецепилась через чихуахуа и получила серьезные травмы, изменившие ее жизнь (фото)

Врачи не могли поверить, что она так травмировалась из-за крохотной собачки.

28-летняя Эбби Хэй получила травмы, изменившие ее жизнь, после того, как перецепилась через своего чихуахуа Рю, поднимаясь по лестнице в июне в 2020 году.

Об этом сообщает SWNS.

Ее любимая собака играла на лестнице, когда она поднималась вверх. Женщина в шлепках попыталась переступить пса, но потеряла равновесие и упала с 18 ступени.

"Я не могла поверить, что такое маленькое животное нанесло такой большой вред. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло", — прокомментировала она.

Шотландка получила разрыв связок и перелом трех костей на лодыжке — травму, которую она называет "позорной".

Женщина перецепилась через чихуахуа и серьезно травмировалась / Фото: SWNS

Несмотря на то, что кости срослись, врачи считают, что в ближайшие четыре года она заболевает артритом.

"Рю очень повезло, она очень милая, — призналась Хэй. — Сначала я даже не хотела смотреть на нее, а потом поняла, что это не ее вина".

Чихуахуа Рю / Фото: SWNS

Эбби вспомнила, что поначалу она не чувствовала боли, но когда попыталась приподняться, ее ступня "подвалилась" под ней. Ее тетя вызвала скорую помощь и сообщила, что нога племянницы "свисает набок".

"Когда я рассказала всем в больнице, что произошло, они не могли поверить, что такая маленькая собака нанесла такую серьезную травму, — добавила она. — Врачи сказали, что видели людей, играющих в футбол или регби, с подобными травмами, но никогда раньше не видели ничего подобного с такой маленькой собакой".

Эбби Хэй / Фото: SWNS

Ей сделали операцию по восстановлению стопы: врачи использовали два кронштейна и четыре винта, чтобы вернуть все на место.

Женщина перецепилась через чихуахуа и серьезно травмировалась / Фото: SWNS

После двух недель в больнице она провела 12 недель в гипсе и четыре месяца в прогулочных ботинках. К сожалению, это травма с долгосрочными последствиями.

"Моя лодыжка истощена на всю жизнь — она все еще влияет на меня сейчас, и мне нужно вырастить ее, не двигаясь. Сейчас я плохо хожу, у меня постоянные отеки — врачи сказали, что они не минуют, и я больше не могу носить высокие каблуки", — пожаловалась Эбби.

Напомним, из-за неудачной маммопластики мышцы груди женщины разорвались пополам и закатились к шее. Теперь у нее остались постоянные проблемы с правой рукой, которая приобрела странный цвет.

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