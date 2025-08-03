Женщина перевозила двухлетнюю девочку в чемодане во время автобусного путешествия: что известно

Девочке было очень жарко в чемодане / © pixabay.com

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В Новой Зеландии полиция арестовала 27-летнюю женщину, перевозившую двухлетнюю девочку в чемодане во время автобусного путешествия.

Об этом сообщает BBC.

В полиции рассказали, что стражей порядка вызвали на автобусную остановку в городке Кайвака на севере страны после того, как одна пассажирка попросила открыть багажное отделение.

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«Водитель забеспокоился, когда заметил, что чемодан двигается. Когда он открыл его, внутри обнаружили двухлетнюю девочку», — говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что 27-летнюю женщину арестовали и предъявили ей обвинения в жестоком обращении с ребенком и недосмотре за ним.

«По предварительным данным, девочке было очень жарко, однако видимых телесных повреждений не обнаружено», — отметили в полиции.

Ребенка доставили в больницу для медицинского обследования. Пока не разглашается, является ли задержанная женщина родственницей девочки.

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Ожидается, что женщина предстанет перед окружным судом Норт-Шора в понедельник.

«Мы хотим выразить благодарность и похвалить водителя автобуса, который заметил, что что-то не так, и мгновенно отреагировал, тем самым предотвратив потенциально трагические последствия», — подчеркнули в полиции.

Напомним, в селе Королево на Закарпатье трехлетний мальчик случайно заклеил глаза суперклеем — мгновенная реакция медиков спасла зрение.