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Женщина перевозила двухлетнюю девочку в чемодане во время автобусного путешествия: что известно
Сообщается, что 27-летнюю женщину арестовали и предъявили ей обвинения в жестоком обращении с ребенком и недосмотре за ним.
В Новой Зеландии полиция арестовала 27-летнюю женщину, перевозившую двухлетнюю девочку в чемодане во время автобусного путешествия.
Об этом сообщает BBC.
В полиции рассказали, что стражей порядка вызвали на автобусную остановку в городке Кайвака на севере страны после того, как одна пассажирка попросила открыть багажное отделение.
«Водитель забеспокоился, когда заметил, что чемодан двигается. Когда он открыл его, внутри обнаружили двухлетнюю девочку», — говорится в заявлении полиции.
Сообщается, что 27-летнюю женщину арестовали и предъявили ей обвинения в жестоком обращении с ребенком и недосмотре за ним.
«По предварительным данным, девочке было очень жарко, однако видимых телесных повреждений не обнаружено», — отметили в полиции.
Ребенка доставили в больницу для медицинского обследования. Пока не разглашается, является ли задержанная женщина родственницей девочки.
Ожидается, что женщина предстанет перед окружным судом Норт-Шора в понедельник.
«Мы хотим выразить благодарность и похвалить водителя автобуса, который заметил, что что-то не так, и мгновенно отреагировал, тем самым предотвратив потенциально трагические последствия», — подчеркнули в полиции.
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