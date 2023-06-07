Женщина плюнула в другого пассажира самолета и спрыгнула с аварийной горки

Пассажирку American Airlines осудили после того, как во время полета она плюнула в другого пассажира, прежде чем открыть запасной выход и спрыгнуть с надувной горки.

Об этом пишет independent.co.uk.

Синтия Макнайт из Рочестера, штат Нью-Йорк, также толкнула бортпроводника во время инцидента, произошедшего во время полета из Буффало в Чикаго 19 апреля в 2022 году.

24-летняя женщина приговорена по двум пунктам обвинения в нападении после буйства и ей грозило до шести месяцев тюрьмы, а также штраф в размере 5000 долларов.

Но она избежала тюрьмы, сообщила в пятницу прокуратура США из Западного округа Нью-Йорка.

Согласно судебным документам, Макнайт "разозлилась", когда сотрудники авиакомпании попросили ее прекратить пользоваться телефоном, поскольку самолет был готов к вылету.

Затем она "прошла в переднюю часть самолета и вступила в спор с одним пассажиром, а затем плюнула в другого пассажира", — говорится в заявлении прокуратуры.

Пилоты были вынуждены вернуться к воротам, и в судебных документах говорилось, что когда Макнайт поняла, что у нее "будут проблемы", она попыталась "выйти из самолета, когда он двигался".

Официальные лица заявили, что она толкнула стюардессу, пытавшуюся помешать ей открыть одну из дверей самолета. Но Макнайт наконец-то смогла открыть один из аварийных выходов, который развернул надувной трап самолета. Затем она спрыгнула вниз, чтобы сойти с самолета, и попыталась скрыться, спустившись на взлетно-посадочную полосу.

Но она была арестована.

Согласно показаниям во время задержания, она сказала полицейским, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и "была расстроена тем, что рейс задержали, и хотела выйти".

Она также утверждала, что плюнула на своего попутчика, потому что ее снимали на видео.

По оценкам American Airlines, перебронирование пассажиров и замена аварийного трапа обойдется в 50 000 долларов. Хотя Макнайт избежала тюрьмы, она согласилась выплатить 42 128 долларов в качестве компенсации в рамках соглашения о признании вины.

Напомним, в Великобритании в паб вошли совершенно голые мужчина и женщина, чтобы пообедать. Гости заведения оставили гневные отзывы о заведении и парочке.

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