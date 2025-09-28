- Дата публикации
Женщина подверглась групповому изнасилованию на церковном дворе: подробности преступления
Группа мужчин изнасиловали женщину на церковном подворье.
В Британии группа мужчин изнасиловали 30-летнюю женщину прямо на церковном подворье.
Об этом пишет Daily Mail.
Полиция обращается к другой женщине, которая, возможно, пыталась помочь жертве. По словам британских правоохранителей, расследование «ужасного преступления» с целью установления виновных продолжается. Жертву поддерживают специально обученные офицеры.
Других деталей в издании не указывают.
Ранее сообщалось, что во Львовской области отец изнасиловал собственного малолетнего сына.