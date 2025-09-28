ТСН в социальных сетях

Мир
295
1 мин

Женщина подверглась групповому изнасилованию на церковном дворе: подробности преступления

Группа мужчин изнасиловали женщину на церковном подворье.

Игорь Бережанский
Во дворе церкви в Британии изнасиловали женщину

Во дворе церкви в Британии изнасиловали женщину / © gettyimages.com

В Британии группа мужчин изнасиловали 30-летнюю женщину прямо на церковном подворье.

Об этом пишет Daily Mail.

Полиция обращается к другой женщине, которая, возможно, пыталась помочь жертве. По словам британских правоохранителей, расследование «ужасного преступления» с целью установления виновных продолжается. Жертву поддерживают специально обученные офицеры.

Других деталей в издании не указывают.

/ © dailymail.co.uk

© dailymail.co.uk

Ранее сообщалось, что во Львовской области отец изнасиловал собственного малолетнего сына.

295
