Женщина погибла из-за цвета кожи: суд вынес исторический приговор ее мужу — детали (фото)

Фото иллюстративное / © pixabay.com

Реклама

Суд в Индии вынес смертный приговор мужу, который сжег свою жену Лакшми заживо из-за цвета ее кожи. Инцидент стал резонансным и привлек внимание всей страны.

Об этом пишет BBC.

Лакшми неоднократно сообщала, что ее муж Кишандас издевался над ней из-за темной кожи. Окружной судья Рахул Чоудхари, вынесший приговор в городе Удайпур, назвал это преступление «редким в своем роде» и квалифицировал его как преступление против человечности.

Реклама

Лакшми неоднократно сообщала, что ее муж Кишандас издевался над ней из-за темной кожи. / © ВВС

Адвокат Кишандаса заявил, что его подзащитный невиновен и планирует обжаловать решение суда.

Инцидент произошел в ночь на 24 июня 2017 года. По словам Лакшми, мужчина часто обижал ее и называл «когда» — темнокожей, унижая с момента их свадьбы в 2016 году. В ночь трагедии Кишандас использовал пластиковую бутылку с жидкостью, якобы для осветления кожи, и поджег жену свечой, когда она пожаловалась на запах кислоты.

Родители и сестра Кишандаса доставили Лакшми в больницу, но спасти ее не удалось.

Судья Чоудхари подчеркнул чрезвычайную жестокость преступления и его социальную опасность: «Это преступление совершено не только против Лакшми, но и против человечности». Государственный обвинитель Динеш Паливал назвал приговор «историческим» и надеется, что он станет уроком для общества.

Реклама

Адвокат Кишандаса утверждает, что его клиент невиновен и смерть Лакшми была случайностью. У осужденного есть 30 дней на апелляцию.

Дело активно обсуждали в индийских СМИ, поскольку оно освещает глубоко укоренившиеся предубеждения о цвете кожи и дискриминации женщин с более темным оттенком кожи. Активисты продолжают бороться с распространенным убеждением, что светлая кожа является преимуществом, но борьба с такими предубеждениями остается сложной.

Напомним, в США женщина ежедневно тайно угрожала дочери смертью. Кендра Врачи в течение нескольких месяцев выдавала себя за другого человека (catfishing) и каждый день посылала собственной дочери угрозы смертью.