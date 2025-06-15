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Женщина погибла во время прыжка с парашютом, который ей подарил муж
Муж парашютистки купил ей прыжок в подарок, а потом он и сын видели, как она упала и погибла.
Муж матери четырех детей, погибшей во время прыжка с парашютом, рассказал, как он с ужасом наблюдал за произошедшим, после того как купил ей прыжок в подарок.
Об этом сообщает Daily Mail.
Скотт Армстронг купил прыжок с парашютом в качестве подарка своей девушке-«адреналиновой наркоманке».
«Белинда была моим абсолютным миром. Она была так хороша, щедра и сделала бы все для кого-либо. Мой девятилетний сын недавно переехал жить к нам, и она встретила его с распростертыми объятиями и была великолепна. Как подарок благодарности я решил купить ей тандемный скачок с парашютом. Она была в восторге от этого», — рассказал Скотт.
48-летняя Белинда погибла мгновенно, упав с высоты более 4 км после того, как ее парашют не раскрылся. Скотт Армстронг обнаружил ее тело, привязанное к телу ее инструктора на взлетно-посадочной полосе. Мужчина видел трагедию своими глазами.
«План состоял в том, чтобы прыгнуть с 7000 футов (чуть больше 2 км), но в последнюю минуту она сказала, что хочет прыгнуть с 15 000 футов (более 4 км), поэтому я доплатил. Они были последней поднявшейся группой. Я смотрел в бинокль и видел, как все они прыгнули, и заметил, что один парашют не открылся. Я запаниковал. Они исчезли из виду. Я прыгнул в машину и помчался через поля. Я нашел Белинду и инструктора, они лежали вместе мертвые. Это было ужасное зрелище. Я так скучаю по ней», — признается парень погибшей.
Ранее сообщалось, что в Одессе во время скачка с парашютом погиб курсант военной академии.