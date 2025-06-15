Женщина погибла во время прыжка с парашютом, который ей подарил муж

Прыжок с парашутом. Фото иллюстративное / © Министерство обороны Украины

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Муж матери четырех детей, погибшей во время прыжка с парашютом, рассказал, как он с ужасом наблюдал за произошедшим, после того как купил ей прыжок в подарок.

Об этом сообщает Daily Mail.

Скотт Армстронг купил прыжок с парашютом в качестве подарка своей девушке-«адреналиновой наркоманке».

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«Белинда была моим абсолютным миром. Она была так хороша, щедра и сделала бы все для кого-либо. Мой девятилетний сын недавно переехал жить к нам, и она встретила его с распростертыми объятиями и была великолепна. Как подарок благодарности я решил купить ей тандемный скачок с парашютом. Она была в восторге от этого», — рассказал Скотт.

48-летняя Белинда погибла мгновенно, упав с высоты более 4 км после того, как ее парашют не раскрылся. Скотт Армстронг обнаружил ее тело, привязанное к телу ее инструктора на взлетно-посадочной полосе. Мужчина видел трагедию своими глазами.

«План состоял в том, чтобы прыгнуть с 7000 футов (чуть больше 2 км), но в последнюю минуту она сказала, что хочет прыгнуть с 15 000 футов (более 4 км), поэтому я доплатил. Они были последней поднявшейся группой. Я смотрел в бинокль и видел, как все они прыгнули, и заметил, что один парашют не открылся. Я запаниковал. Они исчезли из виду. Я прыгнул в машину и помчался через поля. Я нашел Белинду и инструктора, они лежали вместе мертвые. Это было ужасное зрелище. Я так скучаю по ней», — признается парень погибшей.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время скачка с парашютом погиб курсант военной академии.

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