Женщина похоронила своего мужа-"провидца" заживо, чтобы сделать его бессмертным

Мужчина верил в то, что он провидец. По его словам, он напрямую общался с Богом.

В индийском городе Ченнии 55-летняя женщина похоронила своего мужа заживо, поскольку он хотел добиться бессмертия после смерти.

Об этом сообщает канал Times Now.

Отмечается, что дочь Нагараджа, работавшая ИТ-специалистом, пришла домой и обнаружила, что ее отца нет, а мать Лакшми ничего не сообщила. Однако в субботу сообщила ей, что по желанию ее отца похоронила его заживо. Человек хотел стать бессмертным.

Как сообщает канал, 59-летний мужчина Нагараджа после посещения нескольких храмов говорил людям, что он общается непосредственно с Богом и что он священник. Он также построил небольшой храм на заднем дворе их дома и использовал его, чтобы передавать пророчества людям, посещавшим это место.

По информации полиции, Нагараджа сообщил дочери, что у него болит сердце и он скоро умрет, поэтому мужчина попросил жену похоронить его заживо, чтобы он мог достичь бессмертия. После того, как он потерял сознание, Лакшми вызвала двух рабочих, которые выкопали большую яму. Она похоронила Нагараджа 17 ноября, в среду, когда он был без сознания.

Через несколько дней полицейские вырыли тело из ямы в присутствии РДО и отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно отчету о патологоанатомические исследования, Нагараджа был похоронен живым.