Женщина получила донорскую матку от матери и забеременела - фото

Австралийка, которой сказали, что она больше никогда не будет иметь детей, забеременела благодаря своей маме.

Мама Кирсти Брайант, 54-летняя Мишель Хейтон, вызвалась пожертвовать свою матку, чтобы дать 30-летней дочери еще один шанс стать мамой. Об этом сообщает ABC.

Родные люди перенесли операции в Королевской Сиднейской больнице для женщин. Процедура длилась целых 16 часов. Ее матери пришлось лечь под нож на 11 часов, чтобы ей удалили матку. Потребовалось еще четыре часа, чтобы поместить матку к ее дочери.

Мама Кирсти Брайант пожертвовала ей свою матку / Фото: abc.net.au

Результат стоил всех трудностей. Кирсти сообщила, что она не только оправилась от операции, но уже находится на седьмой неделе беременности вторым ребенком.

"Это так здорово, что мое тело может это делать и что моя мама дала мне этот подарок", – поделилась она.

Кирсти Брайант с дочерью / Фото: abc.net.au

Однако рождение ребенка станет для Брайант совершенно новой игрой, поскольку матка, также носившая ее в течение беременности ее матери, не имеет нервных связей с остальным телом Кирсти.

Это означает, что Брайант не сможет почувствовать, когда ее тело начнет рожать. На будущую маму двоих детей ждет кесарево сечение примерно на 37 неделе беременности.

Со своей стороны, 54-летняя женщина рассказала 60 Minutes Australia, как она ухватилась за шанс помочь своей дочери на втором пути к материнству.

Мишель Хейтон с врачом / Фото: abc.net.au

"Она не просто моя дочь, она мой лучший друг, и я сделаю все, чтобы помочь ей в ее путешествии", – сказала Хейтон.

Она призналась, что была очень удивлена, когда ее дочь позвонила с невероятной просьбой о ее матке. Хейтон рассказала, что ее дочь начала словами: "Эй, мама, что ты думаешь о гистерэктомии и передаче мне своей матки?". И я такая: "Прошу прощения?". Но я согласилась".

Кирсти благодарит свою маму Мишель / Фото: abc.net.au

В 2012 году была проведена первая трансплантация матки, в результате которой родились двое детей. С тех пор во всем мире было проведено еще 90 успешных трансплантаций, что привело к 50 родам.

Напомним, 45-летний биохакер, тратящий $2 млн в год на омоложение, ввел себе кровь сына-подростка. Соблюдая строгую диету и режим тренировок, IT-миллиардер уже сумел "вернуть" несколько лет.

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