Женщина получила ожоги лица из-за кулинарного лайфхака из TikTok: что и как она готовила (фото)

Она пользовалась этим советом последние три года.

Женщина осталась в "абсолютной агонии" после того, как кулинарный лайфхак из TikTok пошел не по плану.

Об этом пишет metro.co.uk.

Шафия Башир попыталась приготовить яйца в микроволновке. Этот трюк стал популярен в приложении для обмена видео.

37-летняя мама начала с того, что налила кипяток в чашку и добавила туда яйцо, а затем поставила его на несколько минут в микроволновку.

Но после того, как Шафия вынула смесь и прикоснулась к ней холодной ложкой, она сказала, что она взорвалась "как фонтан" и попала ей в правую сторону лица, оставив "болезненные" ожоги.

Шафия Башир / Фото: metro.co.uk

Женщина готовила яйца в микроволновке. / Фото: metro.co.uk

Теперь она предупреждает других об опасности использования онлайн-трюков.

"Я просто не хочу, чтобы кто-то еще прошел через это, потому что это в тренде на TikTok", – сказала она. "Это была самая плохая боль в моей жизни. Это было ужасное время для меня. Я была в абсолютной агонии. Я сунула лицо под кран, а потом заставила своего помощника присмотреть мою дочь, чтобы я могла пойти в неотложную помощь".

Шафия Башир / Фото: metro.co.uk

Шафия добавила, что использовала этот лайфхак около трех лет и до инцидента 12 мая с ним никогда не случались сбои.

К счастью, Шафия полностью поправилась, но после инцидента она поклялась отказаться от яиц на всю жизнь.

Шафия Башир / Фото: metro.co.uk

Напомним, женщина потратила более $120 тысяч на свою внешность и предостерегла от одной "ужасной" процедуры. Она поделилась опытом удаления буккального жира.

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