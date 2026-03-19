Женщина после вирусного видео на концерте Coldplay впервые рассказала свою версию

Энди Байрон и Кристин Кебот на концерте Coldplay в США / © dailymail.co.uk

Бывшая HR-директор компании Astronomer Кристин Кабот публично представила свою версию событий вокруг резонансного инцидента на концерте группы Coldplay. Она заявила, что прекратила какие-либо отношения с бывшим руководителем Энди Байроном, обвинив его во введении в заблуждение.

Об этом она рассказала в интервью Опри Уинфри.

Скандал разразился после того, как во время концерта в Фоксборо (США) пара попала в объектив «камеры поцелуев» (kiss cam). Видео, на котором Кабот и тогдашний CEO Astronomer Энди Байрон обнимаются, стало вирусным в TikTok.

По словам Кабота, на тот момент она была убеждена, что Байрон уже расстался со своей женой. Женщина подчеркнула, что прекратила общение с экс-руководителем еще осенью из-за его неискренности.

«Он не был тем человеком, за которого себя выдавал. А ложь для меня неприемлема», — подчеркнула Кристин Кабот.

Инцидент привел к радикальным изменениям в жизни обоих участников видео. Кристин Кабот потеряла работу, стала объектом онлайн-травли, доксинга и получала угрозы. Энди Байрон впоследствии также покинул пост генерального директора компании Astronomer.

Кабот отметила, что считает реакцию общества несправедливой, поскольку основной удар критики пришелся на нее, в то время как Байрон воздерживался от публичных комментариев.

«Я признаю свою ошибку, но цена, которую я за нее заплатила, — невероятная. Я осталась крайней. И то, что он молчал, — не черта, которую я хотела бы видеть в партнере или руководителе», — добавила она.

Бывший мужчина женщины, предприниматель Эндрю Кабот, подтвердил, что их развод был мирным и начался еще до инцидента на концерте. Сама Кристин объяснила свое решение прервать молчание желанием защитить детей и показать, что ошибки не должны определять всю дальнейшую жизнь человека.

Скандал з изменой на концерте Coldplay — что известно

Впоследствии компания официально объявила, что Энди Байрон подал заявление об увольнении, которое совет директоров единогласно принял.

Также бывшая топ-менеджерка Astronomer Кристин Кабо и Энди Байрон снова оказались в центре скандала. И в этот раз дело не только в поцелуе на концерте Coldplay.