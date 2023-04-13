Женщина посреди магазина в Польше пыталась нанять киллера для мужа за кругленькую сумму

29-летнюю женщину подозревают в подстрекательстве к убийству своего супруга.

В Польше полиция задержала 29-летнюю женщину, которая в одном из магазинов искала человека, который согласился бы убить ее мужа. За это женщина предлагала 30 тыс. злотых (около 255 тыс. грн).

Об этом сообщает inPoland.

На злоумышленницу в полицейский участок в городе Берунь (Силезское воеводство) пожаловался свидетель, который делал покупки в магазине, где женщина искала потенциального убийцу своего мужа.

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Покупатель услышал, как злоумышленница разговаривала с неизвестным о передаче денег за убийство своего мужа. Поэтому правоохранители приступили к поискам 29-летней женщины. Они выяснили, что дама действительно искала в магазине того, кто за немалую сумму убьет ее мужа.

Полиция арестовала подозреваемую и взяла под стражу на три месяца. Прокуратура предъявила женщине обвинение в подстрекательстве к убийству и теперь ей может грозить пожизненное заключение.

Напомним, 13 апреля в Кракове украинец поджег себя и кричал, чтобы украинские мужчины возвращались на Родину и защищали ее в войне с Россией.

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