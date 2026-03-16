Женщина потеряла дом, авто и оказалась за решеткой из-за ИИ: что произошло

Ошибка ИИ стоила женщине свободы и имущества. Американка полгода провела в тюрьме из-за сбоя системы.

Руслана Сивак
© Pixabay

В Соединенных Штатах 50-летняя жительница Теннесси Анджела Липпс провела почти пол года за решеткой из-за ошибки системы распознавания лица на базе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Guardian.

Инцидент начался в июле 2025 года, когда американские маршалы арестовали женщину в ее собственном доме. Липпс обвинили в краже и незаконном использовании персональных данных в рамках дела о банковском мошенничестве, которое расследовалось в другом штате Северной Дакоте. Несмотря на заявления задержанного о том, что она никогда не посещала этот регион, она была оставлена под стражей в окружной тюрьме без права на залог.

Основанием для ареста стало заключение программы с искусственным интеллектом. Правоохранители использовали ПО для анализа записей с камер наблюдения, и система по ошибке идентифицировала Анджелу Липпс как подозреваемую.

«Я никогда не была в Северной Дакоте и никого оттуда не знаю», — настаивала женщина на протяжении всего срока заключения.

Доказать невиновность удалось лишь в конце октября, когда Липпс был перевезен в Северную Дакоту для судебного разбирательства. Адвокат предоставил банковские выписки, подтвердившие пребывание женщины в другом месте во время совершения преступлений.

Анджела Липпс вышла на свободу в канун Рождества, пробыв в заключении в общей сложности около шести месяцев. За время пребывания за решеткой женщина потеряла жилье и автомобиль из-за невозможности оплачивать счета. По словам пострадавшей, никаких официальных извинений от правоохранительных органов она не получила.

