Женщина потеряла сознание после того, как затянулась вейпом незнакомца на фестивале - фото

Женщина потеряла сознание после того, как затянулась вейпом, предложенным незнакомцем на фестивале на острове Уайт в Англии.

Об этом пишет ladbible.com.

26-летняя Хлои Хаммертон посетила фестиваль 17 июня со своим братом Уильямом и подругой Наташей Уорд.

"С субботы до воскресенья действительно были одни из самых плохих 24 часов в моей жизни из-за того, что кто-то усыпил/накачал наркотиками и чуть не убил мою подругу на фестивале", — поделилась Наташа.

Хлои Хаммертон / Фото: ladbible.com

Она пояснила, что в одной из очередей за едой к Хлои и ее брату подошел мужчина, призвавший ее попробовать его вейп.

"Хлои не вейпит и не курит, и никогда в жизни не употребляла наркотики, но в этой ситуации ее обманом заставили сделать затяжку", — рассказала она.

Всего через минуту девушка совсем не могла говорить и потеряла сознание. А ее зрачки сужались к точкам, а затем сильно расширялись.

Впрочем, более двух часов девушка не могла получить медицинскую помощь. За это Наташа раскритиковала организаторов фестиваля. К счастью, в толпе была медсестра, которая и привела в чувство Хлои. Вскоре приехали и медики.

Она долго не могла получить медпомощь / Фото: ladbible.com

Наташа также заявила, что фестиваль "оставил ее подругу умирать", и на месте происшествия ударила полицию, которая "не провела должного тестирования на наркотики".

Со своей стороны, правоохранители заявили, что этот вопрос расследуется, а офицеры связались с Хлои и будут проводить тесты на наркотики.

Напомним, женщина с самыми большими губами в мире испугала видом без макияжа. Она показала себя на селфи.

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