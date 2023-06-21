Женщина потеряла сознание после того, как затянулась вейпом незнакомца на фестивале - фото

Ее спасала медсестра из толпы.
Женщина потеряла сознание после того, как затянулась вейпом, предложенным незнакомцем на фестивале на острове Уайт в Англии.
Об этом пишет ladbible.com.
26-летняя Хлои Хаммертон посетила фестиваль 17 июня со своим братом Уильямом и подругой Наташей Уорд.
"С субботы до воскресенья действительно были одни из самых плохих 24 часов в моей жизни из-за того, что кто-то усыпил/накачал наркотиками и чуть не убил мою подругу на фестивале", — поделилась Наташа.
Она пояснила, что в одной из очередей за едой к Хлои и ее брату подошел мужчина, призвавший ее попробовать его вейп.
"Хлои не вейпит и не курит, и никогда в жизни не употребляла наркотики, но в этой ситуации ее обманом заставили сделать затяжку", — рассказала она.
Всего через минуту девушка совсем не могла говорить и потеряла сознание. А ее зрачки сужались к точкам, а затем сильно расширялись.
Впрочем, более двух часов девушка не могла получить медицинскую помощь. За это Наташа раскритиковала организаторов фестиваля. К счастью, в толпе была медсестра, которая и привела в чувство Хлои. Вскоре приехали и медики.
Наташа также заявила, что фестиваль "оставил ее подругу умирать", и на месте происшествия ударила полицию, которая "не провела должного тестирования на наркотики".
Со своей стороны, правоохранители заявили, что этот вопрос расследуется, а офицеры связались с Хлои и будут проводить тесты на наркотики.
Напомним, женщина с самыми большими губами в мире испугала видом без макияжа. Она показала себя на селфи.
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