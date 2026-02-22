Женщина потеряла все конечности после того, как ее облизал пес: что произошло

От игры к коме за 48 часов: история британки, чудом выжившей после агрессивного сепсиса / © Associated Press

Реклама

В Британии женщине ампутировали все конечности после того, как она заразилась сепсисом, вероятно из-за облизывания собакой.

Об этом пишут Daily Mail и Telegraph.

56-летняя Манджит Сангха провела 32 недели в больнице и перенесла несколько остановок сердца, и медики почти уверены, что она умрет.

Реклама

Врачи считают, что ее сепсис мог быть вызван чем-то таким безобидным, как небольшой порез, который облизала ее собака.

Фото: Gofundme

Сангха, проживающая в Британии этническая индуса, находилась в больнице с июля прошлого года, но после выписки из больницы в Бирмингеме в среду она призналась, что все еще пытается смириться с четырехкратной ампутацией.

«Трудно объяснить этот опыт. Потерять конечности и руки за короткий промежуток времени это очень большая трагедия», — сказала она.

Манджит начал чувствовать себя плохо по возвращении с работы в воскресенье, 14 июля прошлого года.

Реклама

На следующее утро она потеряла сознание, ей было тяжело дышать, губы были фиолетовыми, а руки и ноги ледяными. Во время пребывания в отделении интенсивной терапии ее сердце останавливалось шесть раз. Из-за быстрого распространения сепсиса хирургам пришлось ампутировать ей обе руки и ноги ниже колена.

© The Telegraph

Манджит также удалили селезенку, она боролась с пневмонией и у нее развились желчнокаменные камни, что означает, что ей может понадобиться дальнейшая операция и дольше пребывания в больнице.

«В субботу она играет с собакой, в воскресенье идет на работу, а в понедельник вечером впадает в кому», — рассказал ее муж.

Сепсис — это серьезное заболевание, возникающее, когда иммунная система организма чрезмерно реагирует на инфекцию и начинает атаковать собственные ткани и органы.

Реклама

Раньше мы писали, что мужчина обнял собственную собаку, а теперь ему грозит наказание.