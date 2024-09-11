Женщина потратила 10 лет и $20 тыс. на подготовку своей семьи к Третьей мировой войне

Мама троих детей из США потратила десять лет и около 20 тыс. долларов на медицинское оборудование, электричество и продукты питания для своей семьи на случай чрезвычайной ситуации, например Третья мировая война или другая пандемия

Об этом пишет Mirror.

В связи с пандемией, международными конфликтами и "беспорядками в США" женщина говорит, что делает все возможное, чтобы подготовиться.

Женщина создала запас медицинских принадлежностей, электротоваров, лекарств, продуктов питания, которых хватит на целый год для ее семьи.

Объясняя свой план во время недавнего выступления на YouTube, Кристал сказала: "Я готовлюсь ко всему: к тому, что сеть рухнет и электричество отключат, к пандемии, гражданской войне, беспорядкам или Третьей мировой войне. Мы всегда готовимся к худшему сценарию и всегда надеемся на лучший".

Вместе с мужем Дерек она воспитывает 12-летнюю и 11-летних дочерей, а также 7-летнего сына.

Кристал говорит, что ее дедушка научил выращивать еду, а бабушка учила ее хранить и консервировать. Теперь она учит своих детей, как готовиться, а также делится советами по разным аспектам подготовки в социальных сетях. Кристалл собрала более 2,5 миллиона лайков на своей странице в TikTok, где она известна как "Королева судного дня".

Главная цель женщины собрать запасы на пять лет выживания, а после этого полностью перейти на автономное питание. Она собирает овощи, выращенные в своем огороде, и консервирует их в банках. Кристал объяснила, что отделяет свою обычную кладовку от запасов чрезвычайных ситуаций, и если когда-нибудь использует что-то из своего набора "Судного дня", то быстро заменяет это новым.

"Гражданские беспорядки — одна из многих причин, по которым мы готовимся. Здесь, в США, мы видим, как беспорядки и протесты учащаются с каждым днем, и это не то, на что мы хотим подвергнуть свою семью. Мой муж всегда считал, что это (занятие жены – Ред.) немного перебор", — говорит Кристал.

"Мое мнение изменилось из-за пандемии — увидев хаос. Это умение, которое мы должны передать нашим детям, коллегам, друзьям и тому подобное", — говорит ее муж Дерек.

Многие люди в восторге от подготовки Кристал. На YouTube один человек сказал: "Это называется взросление. Нам всем нужно немного этим заняться".

Раньше мы рассказывали о мужчине, который продал "собственную жизнь" и купил отдаленный тропический остров.

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