Женщина, приговоренная к смертной казни через повешение, подавилась едой и умерла

49-летняя женщина была осуждена за убийство двух мужчин еще в 2009 году.

Женщина, приговоренная к смертной казни за убийство в 2009 году, подавилась едой и скончалась.

Об этом в воскресенье, 15 января, сообщило издание The Japan Times со ссылкой на министерство юстиции Японии.

49-летняя женщина была осуждена за убийство и ограбление двух мужчин еще в 2009 году.

Приговор вступил в законную силу в 2017 году. С тех пор она ожидала казни через повешение, находясь в центре заключения в городе Хиросиме.

Во время еды вечером в субботу она подавилась и была доставлена из тюрьмы в больницу. Медики не смогли спасти жизнь смертницы.

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В Японии приговоренным к смертной казни не сообщают дату исполнения приговора. Когда, наконец, из министерства юстиции приходит постановление о принудительном исполнении решения, большинству остается жить всего несколько часов.

Япония является одной из немногих промышленно развитых стран, где до сих пор применяют смертную казнь.

Правозащитники и ЕС годами осуждали применение Японией казней и условий содержания заключенніх.

Сейчас в Японии приговорены к смертной казни 105 человек.

Напомним, в субботу, 7 января, в Иране казнили еще двух участников протестов, охвативших страну после смерти 22-летней Махсы Амин после ее задержания так называемой "полицией морали". 21-летний Мохаммад Мехди Карами и 20-летний Сейед Мохаммад Хоссейни были повешены.

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