Женщина, приговоренная к смертной казни, выжила во время ужасающей процедуры: стало известно, как ей это удалось

Криста Пайк

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Криста Пайк, которую в США приговорили к смертной казни, выжила во время казни. Сейчас женщина находится в больнице, её состояние оценивается как критическое.

Об этом пишет thesun.co.uk.

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В Сети опубликовали фото, как выглядит Пайк после неудачной казни

Как сообщается, в сеть попала ужасающая фотография травм, полученных приговоренной к смертной казни Кристой Пайк во время неудачной попытки её казни.

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Как утверждается, на снимке видны серьезные повреждения её руки от локтя и ниже; по словам её адвокатов, приговорённая к смертной казни поступила в больницу с «опухшими, обожженными и покрытыми волдырями» руками.

50-летняя Пайк, пережившая введение двойной дозы смертельной инъекции, до сих пор находится в больнице в критическом состоянии.

Как проходила казнь

Во время казни Пайк пыталась помочь медикам найти вену, когда те неоднократно пытались поставить капельницу.

Как сообщается, одна игла согнулась под углом 90 градусов, когда её резко вытащили из руки после неудачной попытки.

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Её адвокаты заявили, что Пайк в конечном итоге ввела два набора шприцев со смертельным препаратом.

По сообщениям, она плакала и всхлипывала на протяжении всей этой ужасной процедуры.

В какой-то момент она пожаловалась: «Такое ощущение, будто моя рука вот-вот разорвётся».

Почему смертельный препарат не подействовал

Её адвокаты выразили обеспокоенность в связи со смертельной инъекцией за несколько месяцев до дня казни, отметив, что у неё были тонкие вены и заболевания крови, которые могли затруднить введение внутривенного катетера.

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Сейчас они утверждают, что «ни один из членов команды, проводившей казнь, даже не осознал, что катетеры для внутривенного введения были установлены неправильно или что вены лопнули, и что пентобарбитал, полностью или частично, попал в тело мисс Пайк».

Анестезиолог доктор Джоэл Зивот отмечает, что данные свидетельствуют о том, что пентобарбитал не попал в её кровоток, как предполагалось, а вместо этого распространился по тканям под кожей.

Доктор Зивот, который консультирует команду защитников Пайка, отметил, что это указывает на разрыв вены.

Он добавил, что её заболевание — тромбоцитоз — также могло привести к образованию тромбов, которые, возможно, блокировали действие смертельного пентобарбитала.

Пайк была приговорена к смертной казни в 1996 году за жестокое убийство 19-летней Коллин Слеммер.

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