Женщина принесла в полицию противотанковый снаряд

Противотанковый снаряд в отделении полиции

Реклама

В столице Чехии местная жительница принесла в полицию противотанковый снаряд, откликнувшись на акцию, которая позволяет безнаказанно и без объяснений сдавать незаконно хранящееся оружие.

Об этом сообщает издание České noviny со ссылкой на полицию Праги.

Женщина пришла в местный полицейский участок в пражском районе Лготка с большой сумкой. В зале ожидания она провела длительное время, пока к ней не подошел дежурный полицейский. Тогда она достала из сумки противотанковый снаряд и заявила, что хочет сдать его во время так называемой «оружейной амнистии».

Реклама

Полицейскому пришлось вызвать на место происшествия эксперта по взрывчатке, а самому вместе со своими коллегами и женщиной, которая принесла снаряд, срочно покинуть участок.

К счастью, дальнейшая проверка выявила, что снаряд был неактивным.

Чешская полиция после этого случая обратилась к гражданам с просьбой не доставлять взрывоопасные предметы в участки, а вызывать экспертов по обезвреживанию бомб на место. Наибольшая опасность возникает именно во время их транспортировки.

В полиции также сообщили, что за время «оружейной амнистии», которая длится с начала этого года, жители Праги уже сдали 83 единицы оружия и более 3000 единиц боеприпасов.

Реклама

Напомним, во Франции медики в прямой кишке мужчины обнаружили 20-сантиметровый артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны.