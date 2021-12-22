Женщина принесла в жертву 6-месячного младенеца: хотела спасти мужа от болезней

По совету знахаря, жительница Индии утопила дочь своего племянника.

В городе Паттукоттае (штат Тамилнад) на юге Индии у дома местной жительницы полиция эксгумировала труп 6-месячной девочки. Женщина похитила младенца у своего племянника и утопила его по совету знахаря.

Об этом сообщает издание India Today.

Как оказалось, муж похитительницы недавно вернулся из-за границы и тяжело болел. Его жена обратилась к одному из местных целителей, который, якобы, посоветовал ей принести в жертву ребенка, но она должна быть бескровной.

Тогда женщина похитила 6-месячную дочь своего племянника, отнесла к себе домой и там утопила ребенка в ванной. После этого она похоронила убитую на своем дворе.

Полицейские эксгумировали тело ребенка и направили его на вскрытие.

Напомним, ранее в Индии вспыхнули массовые протесты из-за жуткого убийства 9-летней девочки: она была изнасилована индуистским священником и тремя другими мужчинами, после чего ее убили и насильственно кремировали.

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