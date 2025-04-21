Женщина прислала "отравленные пасхальные яйца" семье экса ради мести: умер 7-летний мальчик

Шоколадные яйца / © Freepik

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В Бразилии семилетний мальчик скончался в результате того, что съел «отравленные пасхальные яйца».

Об этом сообщает Daily Mail.

Жорделия Перейра Барбоза была арестована по подозрению в подбрасывании шоколадных яиц новой семье своего бывшего бойфренда, в результате чего два человека оказались в критическом состоянии, а один ребенок погиб.

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Барбоса обвиняется в том, что она приобрела, подмешала и отправила смертельный шоколад девушке своего бывшего партнера Мириан и ее семьи. Местная полиция утверждает, что ею руководили месть и ревность.

35-летняя женщина якобы приобрела пасхальные яйца в супермаркете и обвиняется в отравлении их перед тем, как якобы доставить в дом новой избранницы своего экса.

Барбоза даже добавила в подарок записку с надписью: «С любовью, Мириан Лири. Счастливой Пасхи».

Затем Лира сказала, что поделилась подарком со своими детьми, семилетним мальчиком и 13-летней девочкой. Как сообщается, мальчику стало плохо сразу после того, как съел конфеты, и умер через несколько часов после прибытия в городскую больницу.

Тем временем девочка и ее мама остаются в критическом состоянии в той же больнице, и, по сообщениям, обе они интубированы.

Причина смерти еще не установлена, а оставшиеся судебно-медицинская экспертиза шоколадных конфет продолжается, чтобы подтвердить возможное отравление.

Гражданская полиция задержала Барбозу в автобусе, когда она ехала домой в Санта-Инес, после того, как был найден чек, свидетельствующий о том, что она купила эти конфеты.

Впоследствии появились записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что она покупает шоколад в супермаркете, надев темный парик, прикрывающий ее светлые волосы.

Полицейские также побеседовали с бывшим парнем Барбозы, предположившим, что она могла быть причастна к инциденту.

Барбоса сообщила властям, что она купила шоколадные конфеты, но не отравила яйца.

Кроме чеков, полиция нашла у нее два парика, ножницы, карточки, нож-пилу и неизвестные вещества.

Маурисио Мартинс, сотрудник службы безопасности Бразилии, сказал в интервью Standard, что вероятное отравление «было мотивировано местью и ревностью».

«Есть несколько признаков, которые четко указывают на то, что именно эта женщина является исполнительницей преступления», — написал он. «Полиция продолжит работать над усилением этих доказательств и передаст ее в руки правосудия, чтобы она ответила за это варварское преступление».

Вскрытие тела ребенка, проведенное местным медицинским институтом, еще не установило, что произошло, но власти ожидают, что причиной смерти будет объявлено отравление. Также будут проведены анализы двух пострадавших и остатков шоколада.

Напомним, лев похитил девочку из дома и убил у реки. Ребенок находился в жилом комплексе на ранчо рядом с Национальным парком Найроби.