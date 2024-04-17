Женщина привезла мертвого мужчину в банк и пыталась взять на него кредит – відео

Женщина была арестована после того, как она привезла в банк мертвого мужчину в колесном кресле и пыталась заставить его подписать кредит на четырехзначную сумму на ее имя.

Об этом пишет Metro.

Сотрудники банка начали снимать эту пару на камеру и наконец вызвали скорую помощь и полицию, когда женщина рукой держала голову умершего пенсионера в вертикальном положении и говорила ему: "Дядя, ты меня слышишь? Ты должен это подписать. Я не могу расписаться за тебя".

Парамедики подтвердили, что 68-летний Пауло Роберто Брага скончался несколькими часами раньше, когда они прибыли в отделение банка в Бангу, районе на западе Рио-де-Жанейро.

Эрика де Соуза Виейра Нуньес рассказала полиции после того, как ее арестовали с поличным, что она была его племянницей, а также его попечительницей.

Результаты вскрытия для установления причины смерти пока не были обнародованы.

На видеозаписи, опубликованной бразильской прессой, видно, как задержанная просит своего якобы дядю крепко сжать ручку, зажав ее между пальцами, и побуждает его подписать лист бумаги, лежавший перед ним на столе, рядом с удостоверением личности с фотографией и его именем.

На видео видно, как голова мужчины качается вперед-назад, прежде чем она схватила его за шею левой рукой сзади.

Она призвала его: "Подпишитесь здесь и прекратите причинять мне головную боль", но встретила логическое молчание мужчины, с которым она делала вид, что говорит.

Работник банка, который был свидетелем этой сцены, ответил: "Я не думаю, что это законно. Он плохо выглядит. Он очень бледен". Это побудило Эрику ответить: "Он всегда такой", прежде чем сказать усопшему: "Если тебе плохо, я могу отвезти тебя в больницу. Ты хочешь снова вернуться в больницу?".

Начальник полиции Фабио Луис подтвердил после ареста, что Брага был уже мертв, когда его привезли в банк. Он добавил: "Расследование продолжается, чтобы идентифицировать других членов семьи и выяснить, был ли он жив, когда был оформлен кредит, и когда он был выдан".

Местные СМИ сообщают, что кредит был выдан на сумму 17 000 бразильских реалов, что эквивалентно 122 900 гривен.

Напомним, в прошлом году мужчина принес тело мертвого дяди на почту, чтобы получить его пенсию. Известно, как его наказали.

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