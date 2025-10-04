Женщина пропустила отдых из-за неожиданного требования ЕС к паспортам - о чем идет речь

Аэропорт / © Pixabay

Жительница острова Уайт Мама не смогла отправиться на запланированную поездку в Милан из-за нюансов в правилах ЕС относительно паспортов, которые оставили ее разочарованной и заставили пропустить отдых с подругами. из-за «мелкого шрифта» в требованиях к паспортам ЕС ей не позволили сесть на рейс, хотя срок действия паспорта еще не закончился.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время подготовки к трехдневной поездке Челси Родд в Милан на празднование 40-летия подруги.Женщина, которая намеревалась провести время с друзьями и развлечься, была ошеломлена, когда сотрудники аэропорта Гэтвик сообщили, что ее паспорт не соответствует требованиям для путешествия в ЕС.

Хотя паспорт Челси оставался действительным еще семь месяцев, он был выдан более 10 лет назад. По правилам ЕС, вступившим в силу в 2021 году, паспорта, выданные более 10 лет назад, не позволяют пересекать границу в страны ЕС. До 2018 года британское паспортное управление переносило неиспользованные месяцы старого паспорта в новый, из-за чего паспорт Челси считался действительным 10 лет и 9 месяцев.

Женщина пыталась решить проблему срочным получением нового паспорта, но он не успел бы на рейс. В результате Челси пришлось поехать домой самостоятельно, оставив подруг на отдыхе, и пропустить запланированную поездку, стоимость которой составила 418 фунтов стерлингов.

Челси сняла видео, где она плачет и делится историей, и разместила его в TikTok с подписью: «Я узнала горьким путем, что для поездки в ЕС ваш британский паспорт должен быть выдан в течение последних 10 лет». Видео стало вирусным и набрало более 274 тысяч просмотров.

В видео видно, как женщина пытается сдержать слезы во время поездки обратно из аэропорта, говоря: «Сейчас я должна была бы быть в Милане». Многие пользователи выразили сочувствие и поделились подобными случаями, однако некоторые отметили, что такие правила «являются общеизвестными».

Челси призвала путешественников внимательно читать условия и «мелкий шрифт» при бронировании авиабилетов в ЕС, считая, что авиакомпании должны делать эту информацию более понятной. Она отметила, что ранее подобных проблем не возникало, поскольку путешествия в ЕС были простыми и доступными, но теперь такая ситуация может повториться для других пассажиров с паспортами старше 10 лет.

Представители EasyJet объяснили, что пассажирка не могла улететь в Милан из-за несоответствия паспорта действующим правилам. Компания напомнила, что во время бронирования, регистрации и на электронную почту пассажиров информируют о необходимости наличия действительных документов для путешествия, и ответственность за проверку действительности документов лежит на пассажире.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 12 октября 2025 года на внешних границах Европейского Союза заработает новая Система въезда/выезда (EES). Она заменит штампы в паспортах на цифровую биометрическую регистрацию.