Женщина прыгнула в колодец с четырьмя детьми, но в последний момент решила спастись: чем все закончилось

После ссоры с мужем женщина пыталась покончить жизнь самоубийством вместе с детьми.

В индийском штате Мадхья-Прадеш 30-летняя жительница села Балди прыгнула в колодец вместе с четырьмя детьми. Причиной этого поступка стала ее ссора с мужем.

Об этом сообщает местное издание Kerala Kaumudi.

Женщина по имени Прамила Бхилала пыталась покончить жизнь самоубийством вместе с детьми, самому младшему из которых было всего 18 месяцев.

После падения в воду она испугалась и схватилась за веревку, висевшую в колодце. Вместе со старшей дочерью женщина смогла выбраться на поверхность.

Трое младших детей утонули. Кроме 18-месячного ребенка, это две девочки в возрасте трех и пяти лет.

Полиция по факту происшествия открыла уголовное производство.

Состояние Прамилы и ее старшей дочери удовлетворительное.

Напомним, в Швейцарии пять человек, среди которых 8-летняя девочка и 15-летний парень, совершили коллективное самоубийство из-за несправедливой войны против Украины. Выжить удалось только парню-подростку.

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