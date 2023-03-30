Женщина прыгнула в колодец с четырьмя детьми, но в последний момент решила спастись: чем все закончилось

После ссоры с мужем женщина пыталась покончить жизнь самоубийством вместе с детьми.
В индийском штате Мадхья-Прадеш 30-летняя жительница села Балди прыгнула в колодец вместе с четырьмя детьми. Причиной этого поступка стала ее ссора с мужем.
Об этом сообщает местное издание Kerala Kaumudi.
Женщина по имени Прамила Бхилала пыталась покончить жизнь самоубийством вместе с детьми, самому младшему из которых было всего 18 месяцев.
После падения в воду она испугалась и схватилась за веревку, висевшую в колодце. Вместе со старшей дочерью женщина смогла выбраться на поверхность.
Трое младших детей утонули. Кроме 18-месячного ребенка, это две девочки в возрасте трех и пяти лет.
Полиция по факту происшествия открыла уголовное производство.
Состояние Прамилы и ее старшей дочери удовлетворительное.
Напомним, в Швейцарии пять человек, среди которых 8-летняя девочка и 15-летний парень, совершили коллективное самоубийство из-за несправедливой войны против Украины. Выжить удалось только парню-подростку.
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