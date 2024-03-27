Женщина родилась с одной грудью: она отказалась от бесплатной пластики и стала моделью (фото)

Женщина, родившаяся с синдромом Поланда, редким заболеванием, приводящим к недоразвитию грудных мышц только с одной стороны, отказалась от бесплатной пластики и стала моделью.

Об этом пишет nypost.com.

"Я знаю, что большинство девушек ухватились бы за шанс бесплатно увеличить грудь, но я не хотела менять себя – я просто хотела узнать, почему моя грудь деформирована", — рассказала 26-летняя жительница Великобритании Ребекка Батчер в интервью South West News Service.

Этот врожденный дефект, обычно диагностируемый в подростковом возрасте, затрагивает лишь одного из 20 000 человек, и для некоторых он может со временем ограничить движение и диапазон движений.

Ребекка Батчер / Фото: instagram.com/beccabutcherx

Ребекка не замечала своих физиологических отличий, пока не достигла половой зрелости, когда начала развиваться только одна из ее грудей. Однако врачи не были уверены, что с ней что-то не так.

"Я обратилась к врачу за помощью, но он сказал мне, что моя грудь "нормальная" и "со временем вырастет" – так же, как у некоторых девушек менструация начинается позже, чем у других", — вспомнила она.

Лишь после того, как она начала исследовать свое состояние в Интернете, ее запрос показал, что у нее может быть синдром Поланда, в результате чего одна грудь имела размер чашечки DD, а другая оставалась A.

Ребекка Батчер / Фото: instagram.com/beccabutcherx

Хотя ей было 16 лет, когда она поняла, что родилась с этим заболеванием, ее диагноз не был подтвержден, пока ей не исполнилось 20, и она не прошла ультразвуковое обследование.

"Годами я чувствовала себя одинокой и растерянной, но теперь, когда я узнала, что такое синдром Поланда, это было так, будто я наконец получила инструкцию для себя", — сказала она. "Я смогла понять, почему я такая, какая я есть".

Хотя врачи предлагали ей возможность бесплатно лечь под нож для увеличения или уменьшения груди, чтобы сделать их симметричными, она отказалась.

"Я просто не чувствовала, что мне нужна пластика груди, и не жалею об этом", – говорит она. "У многих женщин возникают осложнения, я просто не хотела рисковать, а некоторые имплантаты не вечны".

Ребекка Батчер / Фото: instagram.com/beccabutcherx

Она решила принять свое природное тело и обратилась к моделингу, снявшись в рекламе Dove и пройдясь по подиуму для благотворительной организации PIP UK, где модели носили платья, изготовленные на заказ, которые облегали их грудь, в поддержку людей с синдромом Поланда.

Батчер, которая также является амбасадором PIP UK, рассказала, что из-за своего состояния часто подвергается жестоким комментариям в Интернете и стала объектом сексуальных домагательств со стороны мужчин. Однако она сказала, что это ее не очень беспокоит, добавив, что "очевидно, как женщины, мы не должны к этому привыкать".

Ребекка Батчер / Фото: instagram.com/beccabutcherx

Обычно она блокирует и игнорирует их, оставаясь довольна своим решением отказаться от увеличения груди.

"Я счастлива, что занимаюсь модельной и адвокационной деятельностью и помогаю другим женщинам чувствовать себя хорошо", — говорит она.

Напомним, женщине ампутировали руку после несчастного случая с феном. Она потеряла кисть и запястье.

Читайте также: